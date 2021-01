Ibrahimovic neemt AC Milan op sleeptouw met twee goals

Ibrahimovic bracht zijn competitietotaal dit seizoen op twaalf treffers. Hij kwam tot dusver slechts in acht duels in de Serie A in actie. Topscorer Cristiano Ronaldo (Juventus) staat op vijftien goals, die hij in veertien duels maakte.

AC Milan moest in Cagliari vanaf de 74e minuut met tien man verder na de tweede gele kaart voor de Belg Alexis Saelemaekers. De thuisclub kon geen gebruik maken van de numerieke meerderheid.

AC Milan is nu al ongeslagen in een reeks van zestien uitwedstrijden in de Serie A.

AC Milan bleef aan kop, met 3 punten meer dan naaste belager Internazionale. De stadgenoot versloeg zondagavond landskampioen Juventus met 2-0.