Video: Flinke crash Alexander Albon tijdens training Bahrein

De teamgenoot van Max Verstappen kwam te wijd uit de laatste bocht, ‘verloor’ zijn RB16 en crashte vervolgens hard tegen de boarding. Het zorgde voor een flinke ravage aan zijn auto. De Red Bull-coureur was zelf fysiek wel oké. Hij zorgde met nog ruim veertig minuten op de klok wel voor een rode vlag. De sessie werd ongeveer tien minuten later weer hervat, maar lag vervolgens opnieuw even stil vanwege een hond die rondliep op het circuit. Dat gebeurde twee weken geleden in Istanbul ook al.

Albon staat flink onder druk bij het topteam. Hij zei donderdag zelf dat hij nog drie races de kans heeft om zichzelf te bewijzen aan de teamleiding wat betreft een zitje voor volgend jaar. Ook sinds zijn (enige) podiumplaats in Mugello, halverwege september, heeft Albon weinig indruk kunnen maken. Mocht de Britse Thai na dit seizoen worden vervangen, dan zijn Sergio Pérez en Nico Hülkenberg de gegadigden om hem op te volgen.

Bekijk hieronder de crash van Albon: