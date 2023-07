FC Twente vult vacature algemeen directeur intern in

FC Twente was al geruime tijd op zoek naar een opvolger voor Van der Kraan. Onder anderen Jan Dirk van der Zee, Jeroen Bijl, Merijn Zeeman en Remco Oversier waren daarvoor in beeld maar al die trajecten liepen vast, zodat FC Twente doorgeschakeld heeft naar een interne kandidaat.

Sinds april 2020 is Dominique Scholten verbonden aan de FC Twente/Heracles Voetbalacademie, eerst als manager en sinds vorig seizoen als directeur.

Waardevolle kennis en kunde

Dominique Scholten: „Ik ben vier jaar woonachtig in Twente en onder de indruk geraakt van de regio en de club. Vanaf april 2020 heb ik invulling mogen geven aan de FC Twente/Heracles Voetbalacademie. We mogen trots zijn op wat er samen in drie jaar is neergezet, zowel op gebied van visie en structuur als in de uitvoering.”

„De Raad van Commissarissen denkt in de persoon van Dominique Scholten een algemeen directeur te hebben gevonden die de belangen van FC Twente en al haar belanghebbenden op effectieve wijze gaat behartigen”, vertelt Dennis Schipper, voorzitter Raad van Commissarissen van FC Twente. „We zien in Dominique iemand met een grote drive en we zijn verheugd om hem, met een overdrachtsperiode, aan onze club te binden. Wij kiezen daarmee voor een vergelijkbaar traject als Arnold Bruggink en Jan Streuer hebben doorlopen. We borgen daarmee waardevolle kennis en kunde en geven talent de ruimte om zich te ontwikkelen.”

Draagvlak

„Onder Scholtens leiderschap heeft de FC Twente/Heracles Voetbalacademie zich ontwikkeld tot een bloeiende en toonaangevende organisatie”, vervolgt Schipper. „Scholtens passie voor het spel, zijn strategisch inzicht en zijn vermogen om jong talent en medewerkers te ontwikkelen vormen de pijlers van het succes van de academie. Hij heeft daarnaast een belangrijke rol gespeeld in het herstellen van de relaties met de amateurclubs in de regio. Tevens heeft Scholten een uitgebreide achtergrond in het voetbal en al ruime ervaring binnen betaald voetbalorganisaties. Scholten sluit goed aan bij de cultuur en de waarden van onze club, is zakelijk, commercieel vaardig en geniet hij draagvlak bij de huidige directie van FC Twente.”

Scholten speelde in de jeugdopleiding van N.E.C. en maakte in 2007 zijn debuut in de hoofdmacht van de Nijmeegse club. Daarna kwam Scholten uit voor FC Oss, Achilles '29. en SV Spakenburg. Naast zijn spelerscarrière begon Scholten in 2006 met het trainen van jeugdspelers bij Sportclub N.E.C. In 2009 richtte hij zijn eigen voetbalacademie op. Van 2011 tot 2017 was Scholten actief als trainer in de academie van N.E.C./FC Oss. Tussen 2014 en 2017 werkte hij in de sportmarketing voor NOC*NSF. In 2017 werd Scholten hoofd jeugdscouting en manager algemene zaken bij de Voetbal Academie N.E.C./FC Oss.