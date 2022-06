Premium Het beste van De Telegraaf

Slecht zicht in topsport: wereld ging open na laserbehandeling Judoka Noël van ’t End verguld met ’nieuwe’ ogen

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Noël van ’t End ziet alles weer scherp. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Dat je ook mét slechte ogen heel ver kunt komen in de topsport, heeft Noël van ’t End wel bewezen. De 30-jarige judoka zorgde ruim tweeënhalf jaar terug voor een sensatie door zich op heilige grond in Tokio tot wereldkampioen te laten kronen, terwijl hij zijn tegenstanders slechts wazig zag en de tussenstand op het scorebord al helemaal niet kon lezen. Sinds hij een aantal maanden geleden een ooglaserbehandeling heeft ondergaan, is zijn (topsport)leven een stuk aangenamer. „Ik kan nu zelfs mijn vader zien zitten op de tribune.”