Bloemendaal met overmacht naar halve finale Euro Hockey League

Bloemendaal naar laatste vier Euro Hockey League, Pinoké niet

21.00 uur: De hockeyers van Bloemendaal hebben zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van de Euro Hockey League. De winnaar van de afgelopen twee edities was op de eerste dag van de Final 8 met 7-2 te sterk voor de Duitse club Harvestehuder THC. Pinoké redde het in het Wagener Stadion niet in de kwartfinales en verloor met 3-2 van Royal Racing Club Bruxelles uit België.

Thierry Brinkman en Tim Swaen waren beiden twee keer trefzeker voor Bloemendaal, dat al in de 2e minuut op voorsprong kwam via een backhand van eerstgenoemde. De Duitsers kwamen na 10 minuten langszij, maar vlak voor rust zorgde Swaen voor de 2-1. In de tweede helft liep Bloemendaal in 18 minuten uit naar 6-1, waarmee het duel al na 53 minuten beslist was. Nog binnen een uur was de eindstand bepaald.

Pinoké kende ook een goede start en kwam in de 6e minuut aan de leiding via Marlon Landbrug. Bij rust was het 2-2 en na een klein uur nam Tanguy Cosyns het winnende doelpunt voor zijn rekening voor Racing.

Bloemendaal en Racing nemen het zaterdag tegen elkaar op bij de laatste vier. De andere twee kwartfinales van het meest prestigieuze clubtoernooi zijn vrijdag. Daarin staan geen Nederlandse clubs.

Bij de vrouwen staan vrijdag SCHC en Den Bosch tegenover elkaar. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Amsterdam, een jaar eerder door Den Bosch.

De finales zijn maandag.

Juventus moet tribune sluiten na oerwoudgeluiden naar Lukaku

20.57 uur: Juventus moet op 23 april tijdens de thuiswedstrijd tegen Napoli de Curva Sud sluiten. Vanaf die tribune klonken er dinsdag tijdens een bekerduel racistische geluiden richting spits Romelu Lukaku van Internazionale.

De Belgische spits maakte in blessuretijd de gelijkmaker van het eerste duel tussen beide clubs in de halve finale van de Italiaanse beker (1-1). Een deel van de aanhangers van de thuisclub had zich kort voor de door Lukaku benutte strafschop misdragen met oerwoudgeluiden en racistische gezangen richting de international.

Lukaku kreeg na zijn doelpunt, mogelijk vanwege provocerend juichen richting fans of spelers van Juventus, zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.

Zwemster Steenbergen voldoet aan olympische limiet op de 200 vrij

17.54 uur: Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de Eindhoven Qualification Meet in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion op de 200 meter vrij voldaan aan de olympische limiet voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. Ze tikte aan in een tijd van 1.56,22. De regerend Europees kampioene op de 200 meter vrij bleef daarmee ruim onder de internationale eis van 1.57,26.

„Dit is echt super goed. Het is een persoonlijk record. Ik ben er heel blij mee dat ik mij nu plaats voor de Spelen. Ik was er nog niet zo mee bezig, want het duurt nog even. Maar het is fijn dat dit nu gelukt is”, aldus Steenbergen na haar race.

„Dit heeft mij heel veel vertrouwen gegeven”, vervolgde Steenbergen in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion. „Ik maakte mij nu niet druk om de olympische limiet. Maar het is wel heel vet dat het dan met een persoonlijk record lukt.”

De hulp van een psycholoog bleek voor Steenbergen bij de EK een belangrijke sleutel. Mentaal is ze enorm gegroeid en kan nu ook meer aan in de training. „Dat is ook wel nodig om hard te zwemmen. De trainingen gaan supergoed. Mijn tijd nu laat zien dat hard werken loont.” Het geeft haar rust dat ze de olympische limiet op zak heeft. Al rekende ze zich ook nog niet helemaal rijk. Nederland mag twee zwemmers per individuele afstand afvaardigen naar de Spelen. „De kans is klein dat nog twee zwemsters harder gaan. Maar er kan nog van alles gebeuren. Ik heb in een jaar tijd ook hele grote stappen gemaakt van 1.58 naar 1.56. Dat kunnen anderen ook doen.”

Per land mogen maximaal twee zwemmers meedoen aan de individuele nummers op de Spelen van volgend jaar.

Voetbalsters spelen uitzwaaiwedstrijd voor WK tegen België

17.35 uur: De voetbalsters van Oranje spelen hun laatste wedstrijd voor het WK tegen België. De zogenoemde uitzwaaiwedstrijd wordt op zondag 2 juli (20.45 uur) gespeeld in Kerkrade, in het stadion van eerstedivisionist Roda JC.

„Wedstrijden tegen België brengen altijd een bijzonder gevoel met zich mee”, aldus bondscoach Andries Jonker. „Het is een wedstrijd met geschiedenis en omdat de wedstrijd in Kerkrade wordt gespeeld, verwachten we veel fans van beide landen. Daarnaast treffen we met België een serieuze tegenstander in aanloop naar het WK.”

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli. Nederland komt op 23 juli voor het eerst in actie, tegen Portugal.

Vrijdagavond speelt Oranje ook in Limburg. Dan is in Sittard Duitsland de tegenstander.

Topper in Vrouwen Eredivisie dag eerder vanwege bekerfinale mannen

17.03 uur: De topper in de Vrouwen Eredivisie tussen Ajax en FC Twente is een dag vervroegd. De twee titelrivalen zouden elkaar op zondag 30 april in Amsterdam treffen. Omdat de mannen van Ajax die dag in Rotterdam de bekerfinale tegen PSV spelen, is de vrouwenwedstrijd verplaatst naar zaterdag 29 april.

Het duel op Sportpark De Toekomst, nabij de Johan Cruijff ArenA, begint om 16.00 uur en wordt live uitgezonden door ESPN. De mannen van Ajax bereikten woensdag de finale van het toernooi om de KNVB-beker door in De Kuip met 2-1 te winnen van Feyenoord. De bekerfinale in hetzelfde stadion begint op zondag 30 april om 18.00 uur.

De voetbalsters van FC Twente hebben met nog drie wedstrijden te gaan 2 punten meer dan Ajax. Ze treffen elkaar tijdens de voorlaatste speelronde. De Vrouwen Eredivisie eindigt op 7 mei met onder meer de wedstrijden FC Twente - Feyenoord en PEC Zwolle - Ajax.

Tamaëla betreurt terughoudendheid tennisters om voor land te spelen

15.42 uur: Captain Elise Tamaëla heeft flink moeten puzzelen om tot een representatief Billie Jean King Cup-team te komen. Ze betreurt dat tennissters hun eigen loopbaan steeds vaker de voorkeur geven boven het uitkomen in het landentoernooi.

Oranje strijdt zodoende volgende week in Antalya met een gedevalueerd team om promotie naar de play-offs van de wereldgroep. Arantxa Rus is er niet bij in de Turkse badplaats en ook Arianne Hartono ontbreekt. Beiden spelen liever toernooien om punten voor de wereldranglijst te verzamelen.

„Ik vind heel erg jammer, want met Arantxa als eerste vrouw, op gravel, zijn we een sterker team”, zei Tamaëla. „Maar ik begrijp ook haar keuze, want door haar thuissituatie heeft ze begin dit jaar een aantal weken niet kunnen spelen. Ze is wat afgezakt en wil weer richting de top 100.”

Rus is momenteel de nummer 108 van de wereld. Ze hoopt de komende weken voldoende punten bij elkaar te slaan om in de zomer toegelaten te worden tot Roland Garros en Wimbledon. Achter haar is Lesley Pattinama-Kerkhove de Nederlandse nummer 2 en zij heeft zich wel beschikbaar gesteld. Dat geldt niet voor Hartono en Eva Vedder, de nummers 3 en 4 in het enkelspel.

„Arianne gaf de voorkeur aan het spelen van hardcourttoernooien in Azië en ook Eva wilde niet spelen. Ik vind het echt heel jammer dat steeds vaker de individuele carrières boven zo’n week worden verkozen. Toen ik zelf nog speelde, wilde ik altijd heel graag voor Nederland spelen. Dat vond ik altijd heel erg bijzonder, of het nou in Antalya was of thuis tegen Spanje. Of ik nu mijn rackets weer meeneem? Nee, hou op, alsjeblieft niet. Ik moet er niet aan denken. Ik speel nog wel, maar alleen recreatief.”

Tamaëla riep daardoor naast Pattinama-Kerkhove, Suzan Lamens, Lexie Stevens en de dubbelspecialisten Demi Schuurs en Bibiane Schoofs op. De afgelopen jaren door blessures geplaagde Schoofs werd in 2019 voor het laatst opgeroepen voor Oranje. Tamaëla: „Ik ben heel blij dat zij wel de waarde inzien van het spelen voor hun land, en die eer voelen.”

Het Billie Jean King Cup vertrekt vrijdag naar Turkije. Het is de vraag of assistent-coach Kiki Bertens en Schuurs dan ook op het vliegtuig stappen. Bertens ontbrak donderdag op de trainingen wegens buikgriep, Schuurs had te maken met familie-omstandigheden.

De tennissters strijden met tien andere landen om drie plekken in de play-offs voor de wereldgroep.

FC Groningen moet 10.000 euro betalen voor supporters op het veld

15.02 uur: Groningen moet een boete van 10.000 euro betalen omdat supporters het veld op kwamen tijdens de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur, eind januari. Het duel lag daardoor bijna een kwartier stil. De spelers en trainers van beide clubs waren naar de kleedkamers gegaan toen enkele toeschouwers het veld op renden om zo hun onvrede te uiten.

FC Groningen verloor voor eigen publiek met 1-0 van Cambuur. Beide clubs strijden tegen degradatie uit de Eredivisie. Groningen is de nummer 17 van de ranglijst met 17 punten, Cambuur staat onderaan met 1 punt minder.

FC Groningen kreeg dit seizoen al heel wat boetes, onder meer voor wangedrag van de eigen aanhang tijdens de verloren bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg. Dat duel moest ook even worden stilgelegd, nadat een speler van de amateurclub was geraakt door een vanuit het publiek gegooide beker. De aanklager legde Groningen hiervoor een boete van 5000 euro op.

Onlangs ging het bij de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen sc Heerenveen weer mis. Opnieuw kwamen enkele supporters het veld op. Linksback Jetro Willems, die de verhitte fans tot bedaren probeerde te brengen, kreeg een klap van een toeschouwer. Willems deed daarvan aangifte bij de politie. De aanklager betaald voetbal moet zich over deze zaak nog buigen.

Supporters Cambuur niet welkom bij wedstrijd tegen FC Volendam

14.30 uur: Supporters van SC Cambuur zijn niet welkom bij de uitwedstrijd tegen FC Volendam op vrijdag 21 april. Het is een besluit van de driehoek (Openbaar Ministerie, politie en burgemeester), meldt de gemeente Edam-Volendam.

De belangrijkste reden is dat er geen supportersbegeleiders van de politie meereizen met de fans van Cambuur. Dat is naar aanleiding van de misdragingen van een deel van de fans van de club uit Leeuwarden. Zonder begeleiding van de politie is er geen zicht op de supporters en dit brengt een veiligheidsrisico met zich mee, aldus de gemeente in een persbericht.

Burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam laat weten dat het niet ontvangen van uitsupporters een „uiterste maatregel” is. „Uiteindelijk willen we niets liever dan veilig en gastvrij voetbal in Volendam en dat iedereen de wedstrijden kan bezoeken”, zegt ze. „Daar staan we met elkaar voor. Het is en blijft ons uitgangspunt. Maar dit staat helaas behoorlijk onder druk en kan alleen gerealiseerd worden als niemand excessen pleegt of toestaat en iedereen verantwoordelijkheid neemt om wangedrag aan te pakken.”

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden besloot al in februari de rest van het seizoen geen fans van de bezoekende club meer toe te staan bij thuiswedstrijden van Cambuur. Dat besluit was het gevolg van ongeregeldheden rond het duel met sc Heerenveen. Bij de Friese derby zochten fans van beide clubs de confrontatie en werden vernielingen aangericht.

Franse leger vreest overbelasting tijdens Spelen Parijs 2024

14.13 uur: Net als bij eerdere Olympische Spelen is ook Frankrijk van plan om tijdens Parijs 2024 het leger in te zetten om de veiligheid te garanderen. Maar bij legerleiding en regering zijn er zorgen over een mogelijke overbelasting, meldt persbureau AFP op basis van bronnen.

„Het is niet meer dan logisch dat het leger een bijdrage levert aan de veiligheid tijdens zo’n groot evenement”, zei Thierry Burkhard, stafchef van de Franse landmacht. Hij stelde een inzet van maximaal 10.000 soldaten in het vooruitzicht, vergelijkbaar met de „Opération Sentinelle”-troepen die na de terroristische aanslagen van 2015 in Parijs werden opgericht om te patrouilleren. „Aangezien het een uitzonderlijke gebeurtenis is, kan er een uitzonderlijke bijdrage zijn. De echte vraag voor mij is hoe vooruit te plannen omdat sommige zaken waarschijnlijk pas op het laatste moment zullen gebeuren.”

Organisatoren van de Spelen vrezen dat particuliere bedrijven niet in staat zijn de meer dan 20.000 benodigde beveiligers te rekruteren, wat tot druk zal leiden op het leger om de gaten te vullen. Een hoge ambtenaar vertelde AFP dat het organisatiecomité van de Spelen „er nooit in zal slagen het benodigde personeel uit de particuliere beveiliging aan te trekken.” Hoewel legerofficieren er de voorkeur aan geven dat hun troepen alleen patrouilles en bewakingsopdrachten uitvoeren is er volgens dezelfde bron „een kans dat het bevel komt dat ze veiligheidscontroles moeten uitvoeren.”

Gewezen wordt naar de Spelen van Londen 2012 toen de Britse regering enkele dagen voor de start nog 3000 soldaten beschikbaar moest stellen omdat de securitybedrijven tekortschoten.

Guazzini breekt bekken bij verkenning Parijs-Roubaix

12:50 uur De Italiaanse wielrenster Vittoria Guazzini heeft tijdens de verkenning voor Parijs-Roubaix een bekkenbreuk opgelopen bij een valpartij. Haar Franse ploeg FDJ - Suez meldt dat de 22-jarige renster in de buurt van finishplaats Roubaix ten val kwam en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Haar team noemt het wegvallen van Guazzini „een groot verlies.” De Italiaanse is bezig aan haar tweede seizoen in Franse loondienst. Ze haalde dit voorjaar het podium van de koersen Le Samyn en de Trofeo Alfredo Binda (telkens derde), werd vorige week vierde in Dwars door Vlaanderen en eerder zevende in de Ronde van Drenthe.

RB Leipzig-speler deelt racistische berichtjes na bekerzege

12:45 uur RB Leipzig-speler Benjamin Henrichs is na de bekeroverwinning op Borussia Dortmund woensdagavond lastiggevallen met racistische berichten op social media. In een video op TikTok heeft de verdediger met een Duitse vader en een Ghanese moeder een aantal van die berichten gedeeld.

„We hebben vandaag met 2-0 gewonnen in de beker tegen Dortmund en ik ga jullie laten zien hoe mijn DM’s (persoonlijke berichten) eruit zien na zo’n overwinning. Veel plezier”, zegt Henrichs in de video. Daarna kwam er een overzicht van allerlei racistische en beledigende berichtjes die hij die avond had ontvangen.

„We leven in een maatschappij waarin iedereen haat en racisme kan verspreiden op het net”, schreef Henrichs (26) met de hashtag ’trieste waarheid’. Hij is het zoveelste slachtoffer van racisme in het voetbal. Dinsdagavond nog werd Romelu Lukaku racistisch bejegend tijdens de bekerwedstrijd van Inter tegen Juventus.

Meijer ook volgend seizoen trainer van NEC Nijmegen

12:34 uur Rogier Meijer is ook volgend seizoen trainer van NEC Nijmegen. De club uit de Eredivisie heeft het contract met de 41-jarige Doetinchemmer met 1 jaar verlengd. Meijer is sinds de zomer van 2019 de eindverantwoordelijke bij de A-selectie.

„Ik ben er trots op ook komend seizoen hoofdtrainer te zijn van deze prachtige club”, zegt Meijer in een persbericht. „Na goede gesprekken met de club zijn we tot de conclusie gekomen dat er nog voldoende rek en toekomst in onze samenwerking zit. De afgelopen jaren hebben we samen mooie stappen gezet en dit willen we graag verder uitbouwen. Op naar meer en beter.”

Meijer wist in 2021 via de play-offs promotie van NEC naar de Eredivisie te realiseren. Vorig seizoen handhaafden de Nijmegenaren zich relatief eenvoudig op het hoogste niveau en in de huidige voetbaljaargang doet NEC met de tiende positie op de ranglijst nog volop mee in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

Met de contractverlenging behoort Meijer tot één van de langstzittende trainers in de clubhistorie. „Rogier past als persoon uitstekend in de organisatie van NEC en heeft de afgelopen jaren aangetoond dat hij kan presteren”, zegt technisch directeur Carlos Aalbers. „De afgelopen periode hebben we gesproken over de volgende stappen die we als club kunnen zetten en de bereidheid om hieraan te werken is aanwezig. Er heerst daarnaast een goede verstandhouding tussen staf en spelers, waarin iedereen zich onderdeel van het team voelt.”

Swiatek ziet liever geen Russen en Wit-Russen op tennistoernooien

11:10 uur De tenniswereld had een sterk signaal kunnen afgeven aan Moskou door spelers uit Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne op geen enkel tennistoernooi toe te laten. Dat dit wordt nagelaten is een gemiste kans, vindt de Poolse toptennisster Iga Swiatek. Ze reageert op het besluit van de organisatie van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers komende zomer onder voorwaarden toe te laten.

„Na de Tweede Wereldoorlog waren Duitse spelers niet welkom, net als Japanners en Italianen. Ik denk dat deze maatregelen de Russische regering zouden laten inzien dat zulke straffen een oorlog niet waard zijn”, aldus Swiatek, de nummer 1 van de wereld tegen de BBC. „We zijn maar atleten, een klein onderdeel van de wereld, maar sport is vrij belangrijk en wordt altijd gebruikt voor propaganda.”

Vorig jaar was er nog een boycot door Wimbledon van spelers uit Rusland en Belarus. Dit jaar mogen tennissers uit die landen meedoen maar dan wel onder neutrale vlag, een maatregel die andere toernooien al hanteerden. Ook mogen ze niet gefinancierd worden door de Russische of Belarussische overheid.

Basketballers Clippers slaan aanval Lakers af

08:08 uur De basketballers van Los Angeles Clippers hebben de aanval van stadgenoot Lakers op de zesde plaats in de westelijke divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA afgeslagen. De Clippers wonnen met 125-118 en zijn zo dicht bij rechtstreekse plaatsing voor de play-offs. De eerste zes ploegen in de eindstand stromen door naar de play-offs. Voor de nummers 7 tot en met 10 wacht eerst een tussenronde, de zogenoemde play-inn.

Net als titelverdediger Golden State Warriors (vijfde) staat LA Clippers op 42 overwinningen tegen 38 nederlagen. Bij de Lakers is de verhouding 41-39. Voor deze teams volgen in het reguliere seizoen nog twee duels.

Voor de Clippers was het alweer de elfde zege op rij op de stadgenoot. Norman Powell was met 27 punten de topschutter bij de winnaars. LeBron James was namens de Lakers goed voor 33 punten. Zijn ploeg was bezig aan een opmars met vier overwinningen op rij.

Milwaukee Bucks en Denver Nuggets verzekerden zich van de eerste plaats in hun divisie die thuisvoordeel oplevert in de eerste ronden van de play-offs. De Bucks waren in de Eastern Conference met 97-93 te sterk voor Toronto Raptors. De Nuggets kunnen door de nederlaag van Memphis Grizzlies bij New Orleans Pelicans (138-131) de koppositie in de Western Conference niet meer verspelen.

Springruiter Smolders zevende na openingsdag wereldbekerfinale

07:54 uur Springruiter Harrie Smolders is met zijn paard Monaco N.O.P als zevende geëindigd in de eerste wedstrijd uit de wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha. De zege ging naar de regerend wereldkampioen Henrik von Eckermann uit Zweden. Het toernooi in de stad in Nebraska gaat over drie wedstrijden.

Smolders was als zesde aan de beurt. De Brabander reed een foutloze ronde en liet de op dat moment snelste tijd noteren: 60,59. Jur Vrieling was met Fiumicino van de Kalevallei behoorlijk sneller (59,03) maar een springfout kostte hem 3 strafseconden en een plaats in de top 10. De Groninger staat voorlopig twaalfde. Vrieling zal de komende dagen zijn schimmel Long John Silver N.O.P. rijden.

Von Eckermann, woonachtig in Noord-Limburg, kwam als laatste in actie met zijn toppaard King Edward en maakte zijn status waar. Hij verwees de Brit Scott Brash naar de tweede plaats. De Duitser Daniel Deusser staat voorlopig derde.

In de eerste wedstrijd, met hindernissen met een hoogte van maximaal 1.60 meter, ging het alleen om de tijd. In de volgende draait het om strafpunten met een barrage voor de ruiters die een foutloze ronde afleggen.