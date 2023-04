Rogier Meijer blijft trainer van NEC Nijmegen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Meijer ook volgend seizoen trainer van NEC Nijmegen

12:34 uur Rogier Meijer is ook volgend seizoen trainer van NEC Nijmegen. De club uit de Eredivisie heeft het contract met de 41-jarige Doetinchemmer met 1 jaar verlengd. Meijer is sinds de zomer van 2019 de eindverantwoordelijke bij de A-selectie.

„Ik ben er trots op ook komend seizoen hoofdtrainer te zijn van deze prachtige club”, zegt Meijer in een persbericht. „Na goede gesprekken met de club zijn we tot de conclusie gekomen dat er nog voldoende rek en toekomst in onze samenwerking zit. De afgelopen jaren hebben we samen mooie stappen gezet en dit willen we graag verder uitbouwen. Op naar meer en beter.”

Meijer wist in 2021 via de play-offs promotie van NEC naar de Eredivisie te realiseren. Vorig seizoen handhaafden de Nijmegenaren zich relatief eenvoudig op het hoogste niveau en in de huidige voetbaljaargang doet NEC met de tiende positie op de ranglijst nog volop mee in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

Swiatek ziet liever geen Russen en Wit-Russen op tennistoernooien

11:10 uur De tenniswereld had een sterk signaal kunnen afgeven aan Moskou door spelers uit Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne op geen enkel tennistoernooi toe te laten. Dat dit wordt nagelaten is een gemiste kans, vindt de Poolse toptennisster Iga Swiatek. Ze reageert op het besluit van de organisatie van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers komende zomer onder voorwaarden toe te laten.

„Na de Tweede Wereldoorlog waren Duitse spelers niet welkom, net als Japanners en Italianen. Ik denk dat deze maatregelen de Russische regering zouden laten inzien dat zulke straffen een oorlog niet waard zijn”, aldus Swiatek, de nummer 1 van de wereld tegen de BBC. „We zijn maar atleten, een klein onderdeel van de wereld, maar sport is vrij belangrijk en wordt altijd gebruikt voor propaganda.”

Vorig jaar was er nog een boycot door Wimbledon van spelers uit Rusland en Belarus. Dit jaar mogen tennissers uit die landen meedoen maar dan wel onder neutrale vlag, een maatregel die andere toernooien al hanteerden. Ook mogen ze niet gefinancierd worden door de Russische of Belarussische overheid.

Basketballers Clippers slaan aanval Lakers af

08:08 uur De basketballers van Los Angeles Clippers hebben de aanval van stadgenoot Lakers op de zesde plaats in de westelijke divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA afgeslagen. De Clippers wonnen met 125-118 en zijn zo dicht bij rechtstreekse plaatsing voor de play-offs. De eerste zes ploegen in de eindstand stromen door naar de play-offs. Voor de nummers 7 tot en met 10 wacht eerst een tussenronde, de zogenoemde play-inn.

Net als titelverdediger Golden State Warriors (vijfde) staat LA Clippers op 42 overwinningen tegen 38 nederlagen. Bij de Lakers is de verhouding 41-39. Voor deze teams volgen in het reguliere seizoen nog twee duels.

Voor de Clippers was het alweer de elfde zege op rij op de stadgenoot. Norman Powell was met 27 punten de topschutter bij de winnaars. LeBron James was namens de Lakers goed voor 33 punten. Zijn ploeg was bezig aan een opmars met vier overwinningen op rij.

Milwaukee Bucks en Denver Nuggets verzekerden zich van de eerste plaats in hun divisie die thuisvoordeel oplevert in de eerste ronden van de play-offs. De Bucks waren in de Eastern Conference met 97-93 te sterk voor Toronto Raptors. De Nuggets kunnen door de nederlaag van Memphis Grizzlies bij New Orleans Pelicans (138-131) de koppositie in de Western Conference niet meer verspelen.

Springruiter Smolders zevende na openingsdag wereldbekerfinale

07:54 uur Springruiter Harrie Smolders is met zijn paard Monaco N.O.P als zevende geëindigd in de eerste wedstrijd uit de wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha. De zege ging naar de regerend wereldkampioen Henrik von Eckermann uit Zweden. Het toernooi in de stad in Nebraska gaat over drie wedstrijden.

Smolders was als zesde aan de beurt. De Brabander reed een foutloze ronde en liet de op dat moment snelste tijd noteren: 60,59. Jur Vrieling was met Fiumicino van de Kalevallei behoorlijk sneller (59,03) maar een springfout kostte hem 3 strafseconden en een plaats in de top 10. De Groninger staat voorlopig twaalfde. Vrieling zal de komende dagen zijn schimmel Long John Silver N.O.P. rijden.

Von Eckermann, woonachtig in Noord-Limburg, kwam als laatste in actie met zijn toppaard King Edward en maakte zijn status waar. Hij verwees de Brit Scott Brash naar de tweede plaats. De Duitser Daniel Deusser staat voorlopig derde.

In de eerste wedstrijd, met hindernissen met een hoogte van maximaal 1.60 meter, ging het alleen om de tijd. In de volgende draait het om strafpunten met een barrage voor de ruiters die een foutloze ronde afleggen.