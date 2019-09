Vitesse hengelt rechtsback uit Israël binnen

Met het contracteren van de Israëliër Eli Dasa voor drie seizoenen heeft Leonid Slutsky weer twee rechtsbacks tot zijn beschikking. Julian Lelieveld was na het vertrek van Dasa de enige speler die over was voor die positie. Dasa is international van Israël en nam afgelopen zomer met het winnen van de Israëlische landstitel afscheid van Maccabi Tel Aviv. Daarnaast heeft hij ervaring in Champions League en Europa League.

’Sta te trappelen’

Dasa kijkt uit naar zijn Europese avontuur. „In Israël heb ik fantastische en succesvolle jaren gehad. Nu, op 26-jarige leeftijd, wilde ik graag een buitenlands avontuur aangaan. Sheran Yeini vertelde mij alleen maar positieve verhalen over Vitesse. Spelers kunnen zich hier ontwikkelen en er wordt een speelwijze gehanteerd die mij ligt. Ik sta te trappelen om aan te sluiten en ik ga er alles aan doen om belangrijk te zijn voor de club.”

Technisch directeur Mo Allach is blij dat het alsnog is gelukt om de rechtsbackpositie dubbel te bezetten. „Na de lucratieve maar last-minute transfer van Kara, was het duidelijk dat we op de backpositie nog iets wilden doen. We hebben zorgvuldig gehandeld en ons niet laten opjagen door de sluiting van de transferwindow, mede omdat we opties achter de hand hadden. Een belangrijke voorwaarde was dat de nieuwe speler fysiek gezien direct instapklaar diende te zijn. Met Eli halen we een complete verdediger binnen, die veel ervaring heeft in zowel nationaal als internationaal verband. Met de komst van Eli verruimen we onze defensieve mogelijkheden.”

Clash met Matavz

Dasa speelde afgelopen donderdag negentig minuten met Israël in de EK-kwalificatiewedstrijd (1-1) tegen Noord-Macedonië. Vanavond neemt hij het met zijn land op tegen het Slovenië van Vitesse-spits Tim Matavz.