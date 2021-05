’Het is een meesterzet geweest van Ajax om Davy Klaassen terug te halen’

DOEL

Marco Bizot (AZ) heeft een plek onder de lat veroverd. „Hij speelde een prima wedstrijd en keept al het hele seizoen uitstekend”, aldus Meerdink, die ondanks de 3-0 nederlaag van FC Twente op bezoek bij Fortuna Sittard ook aan Joël Drommel dacht. „Deze twee doelmannen ontlopen elkaar niet veel.”

DEFENSIE

Ajacied Jurriën Timber, die tegen FC Emmen zijn eerste treffer in de Eredivisie maakte, is ook geselecteerd. „Deze jongen kan als rechtsback en als centrale verdediger prima uit de voeten. Hij is sterk in het indribbelen en maakt veelal de juiste keuzes. Daarbij heeft hij het voordeel dat Ajax vaak 70 procent balbezit heeft in een wedstrijd. Verdedigend laat hij nog wel eens wat ruimtes vallen, maar dat komt ook door zijn jeugdigheid. Een veelbelovende speler.”

„Hij leest het spel en ik geniet van zijn tackles”, zegt Martijn Meerdink over Lisandro Martinez. Ⓒ FOTO Getty Images

Timo Letschert (AZ) en Lisandro Martinez (Ajax) vormen het hart van de defensie. „Letschert is een ’sobere’ verdediger, maar wel een jongen met uitstraling. Hij zet het achterin neer en coacht zijn medespelers. Samen met Bruno Martins Indi doet hij dat uitstekend. Tegen RKC Waalwijk had AZ veel balbezit, dus heb ik met name gelet op de omschakelmomenten. Daarin stond het prima. Je zou Letschert als een stille kracht kunnen omschrijven”, aldus Meerdink, die aan het begin van deze eeuw één van de sleutelspelers was in het succesvolle AZ van trainer Co Adriaanse.

"’Martinez brengt iedere wedstrijd Zuid-Amerikaanse gif’"

„Martinez is een echte leider, die is uitgegroeid tot een vaste waarde in de defensie van Ajax”, vervolgt de rapporteur. „Hij weet het spel te lezen en ik kan genieten van zijn tackles en temperament. Mooi voetbal hoort bij Ajax, maar soms heb je ook strijdlust nodig. Dat Zuid-Amerikaanse gif. Martinez brengt dat iedere wedstrijd. Ajax heeft nu een mooie mix van technisch begaafde spelers en temperamentvolle jongens zoals Martinez, Tagliafico en Alvarez.”

Martijn Meerdink ziet Owen Wijndal uitgroeien tot vaste linksback van Oranje. Ⓒ ANP ED VAN DE POL

De linksbackpositie is voor Owen Wijndal (AZ). „Hij groeide in de wedstrijd en heeft een goede wisselwerking met de spelers voor hem. In het verdedigende aspect kan Wijndal nog een stap maken, maar het is heel knap hoe goed hij al is op deze leeftijd (21, red.). Vooral ook in het meevoetballen vooruit. Iedere wedstrijd haalt hij minstens vijf keer de achterlijn. Ik zie Wijndal zeker uitgroeien tot de vaste linksback van Oranje.”

MIDDENVELD

Meerdink constateert dat de talentvolle Tijjani Reijnders zijn sterke spel in Jong AZ heeft doorgetrokken naar de hoofdmacht. „Iedere keer dat hij in het eerste elftal mag opdraven, laat hij zich gelden. Reijnders is een schakelvoetballer, die bijna altijd de oplossing vooruit zoekt. Aan de bal is hij een van de beteren. Hij klopt nadrukkelijk op de deur om een vaste waarde te worden op het middenveld van AZ.”

ADO-speler Nasser El Khayati maakte in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord zijn eerste twee Eredivisie-goals sinds zijn rentree in Den Haag. „El Khayati is een gewaardeerde speler. Het verbaast mij dat hij – met alle respect voor ADO Den Haag – zo laag speelt. Hij haalt nog niet zijn niveau van enkele seizoenen geleden, maar misschien komt dat nog in de slotweken van de competitie.”

"’Het is een meesterzet geweest van Ajax om hem terug te halen’"

Davy Klaassen lijkt na zijn zoveelste uitverkiezing bijna onomstreden in het Elftal van de Week. „Het is een meesterzet geweest van Ajax om hem terug te halen. Klaassen weet altijd precies wanneer hij voor het doel moet verschijnen, om vervolgens te scoren. Hij is nu al onmisbaar geworden en heeft de verwachtingen meer dan waargemaakt.”

AANVAL

Lisandro Semedo zorgde dit weekend voor veel dreiging namens Fortuna Sittard. „Hij maakt twee goede goals, beweegt uitstekend zonder bal en weet wanneer hij de diepte in moet lopen”, aldus Meerdink, die Sinan Bakis (Heracles Almelo) in de punt van de aanval heeft opgesteld. „Bakis was trefzeker uit een strafschop en maakte twee velddoelpunten. Dan heb je als spits gedaan wat je moet doen. Met een hattrick achter je naam, verdien je een plek in dit elftal”, is de rapporteur duidelijk.

Het elftal wordt compleet gemaakt door Ajacied Dusan Tadic. „Door zijn medespelers overal bij te betrekken, is hij een voorbeeldige aanvoerder. Hij zweept het team op en is in de laatste fase van de competitie nadrukkelijk aanwezig met passes, assists en goals. Ook tegen FC Emmen bereidde hij weer twee doelpunten voor. Tadic is nu 32 en ik denk dat Ajax nog minimaal twee jaar plezier van hem kan hebben.”