George Bennett verruilt Jumbo-Visma voor ploeg Tadej Pogacar

Het is al de vijfde nieuwkomer met naam en faam voor de ploeg uit de Emiraten. Eerder haalde UAE Team Emirates ook al Joao Almeida, Marc Soler, Pascal Ackermann en Alvaro Hodeg binnen.

Met Tadej Pogacar beschikt UAE over de beste ronderenner van de planeet. Alleen werden er al wel eens vraagtekens geplaatst bij de sterkte van zijn klimtrein. Dat probleem willen ze bij de formatie uit de Emiraten van de baan helpen. Om die reden werd de Portugees Joao Almeida, vorig jaar 4de en dit jaar 6de in de Giro, losgeweekt bij Deceuninck-Quick-Step en werd ook Marc Soler, die ook aardig bergop kan rijden, gehaald bij Movistar.

George Bennett verlaat nu de ene Sloveense kopman – Primoz Roglic – voor de andere. Vanaf volgend seizoen moet Bennett namelijk Tadej Pogacar naar nieuw rondesucces begeleiden.

Maar ook op het vlakke wil het steenrijke team een rol van betekenis gaan spelen. In dat opzicht kaderen namelijk de aanwervingen van Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) en Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick-Step). Zij moeten het team naar sprintzeges leiden.

„Ik ben heel blij met mijn overgang naar Team Emirates”, zegt Bennett. „Ik kijk ernaar uit het team te helpen nieuwe doelen te bereiken. Ik heb gezien hoe de ploeg ieder jaar grotere stappen voorwaarts heeft gezet en ik wil graag deel uitmaken van die progressie.”

Teambaas Mauro Gianetti is blij met de komst van de Nieuw-Zeelander. „George is een van de beste klimmers in het peloton. Hij neemt veel ervaring mee en we denken dat hij een doorslaggevende rol kan spelen.”