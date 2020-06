Sporticoon Ruud Gullit spreekt zich uit

Ruud Gullit Ⓒ Telegraaf

AMSTERDAM - „Aan de ene kant ga ik rustig achterover leunen om te kijken en beoordelen wie nu wat zegt en doet, aan de andere kant verontrust het me welke gedachten bij me opkomen rond racismeproblemen. De moord op de onschuldige George Floyd door een blanke politieman in Amerika brengt de etterende wond van racisme weer eens genadeloos aan de oppervlakte. Maar is uitbanning van racisme alleen kansrijk met een revolutie? Het is gevaarlijk denken, weet ik, maar zover is het blijkbaar gekomen bij mij. Na alle ervaringen en gebeurtenissen afgelopen tientallen jaren. Dat baart me zorgen.”