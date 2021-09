Oranje wervelt langs Turkije en zet stap richting WK

Door de tweede ruime zege op rij kan Van Gaal met tevredenheid terugkijken op de eerste weken van zijn derde periode als bondscoach van Oranje. Het begon allemaal nog wat stroef tegen Noorwegen, waar het Nederlands elftal alle moeite had met de bijzondere kwaliteiten van Erling Haaland en een 1-1 gelijkspel het hoogst haalbare bleek, maar het vervolg in de twee thuiswedstrijden, die gewonnen móesten worden, was erg goed met een 4-0 en een 6-1 zege. Daarmee heeft Van Gaal Oranje in een kort tijdsbestek en met weinig trainingstijd toch aardig op de rails gekregen.

Zoekende

Nadat Oranje afgelopen zaterdag tegen Montenego in de openingsfase nog wat zoekende was geweest en pas na rust op volle toeren was gaan draaien, daar knalde het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA tegen Turkije uit de startblokken.

Bekijk ook: Met Memphis Depay aan het stuur pakt Oranje pole position

Bekijk ook: Herbeleef zege van ontketend Oranje op Turkije

De Turken hapten naar adem en incasseerden al na 54 seconden een tegengoal. De aanval over vele schijven was voortreffelijk en net als tegen Noorwegen was Davy Klaassen het goudhaantje. De Ajax-middenvelder is een voorbeeld van een wijziging die Van Gaal heeft doorgevoerd in het Nederlands elftal en die geweldig heeft uitgepakt in dit drieluik.

Davy Klaassen (nummer 14) schuift binnen de minuut de 1-0 binnen. Ⓒ René Bouwman

Klaassen werd door de vorige bondscoach Frank de Boer meegenomen naar het EK, maar kwam daar geen minuut in actie. De vondst van Van Gaal om hem als tweede diepgaande middenvelder naast Georginio Wijnaldum en in de rug van spits Memphis Depay te laten spelen, heeft deze drie interlands geweldig uitgepakt. Er is echt een klik tussen Depay en Klaassen en dat bleek ook weer bij de tweede goal, een voortreffelijke één-twee tussen Depay en Klaassen met de topschutter van Oranje als eindstation. Hogeschoolvoetbal, waar de Oranje-fans in de Johan Cruijff ArenA met volle teugen van genoten.

Net als afgelopen zaterdag tegen Montenegro zou het niet bij één goal blijven voor Depay. Na een overtreding op Klaassen ging de bal op de stip en met een Panenka-penalty voerde de spits van Barcelona de score op tot 3-0 en zijn totaal in Oranje tot 32.

Turkije stelde daar hoegenaamd niets tegenover. De Turken, die gesteund werden door een grote schare Turks-Nederlandse fans, die een korte zijde van de Johan Cruijff ArenA vulden, zakten op alle fronten door het ijs.

Verdedigend vielen er grote gaten bij de Turken, terwijl er aanvallend geen vuist gemaakt kon worden. In de Oranje-defensie waren zoals verwacht Virgil van Dijk en Daley Blind, die beiden het duel met Montenegro hadden gemist, teruggekeerd. Dat ging ten koste van Matthijs de Ligt en Tyrell Malacia. De geblesseerd weggevallen Cody Gakpo werd voorin vervangen door ex-PSV’er Steven Bergwijn.

Oranje boekt een uiterst belangrijke zege op Turkije. Ⓒ ANP/HH

Tot overmaat van ramp moesten de Turken, bij wie Feyenoorder Orkun Kökcü in de basis begon, al voor rust met een man minder verder. Verdediger Caglar Söyüncü maaide met geel op zak Depay nog maar eens onderuit en kon gaan douchen.

Met een 3-0 voorsprong op zak en een man meer in het veld kon Oranje gaan rusten na een vrijwel perfecte eerste helft. Het enige smetje was de gele kaart voor Georginio Wijnaldum, die daarmee tegen een schorsing aanliep tegen het uitduel met Letland, het volgende duel in de WK-kwalificatie op 8 oktober.

Na rust kon Oranje de wedstrijd comfortabel uitspelen. De eerste dreigende situatie was voor de Turken, die bij een gevaarlijke vrije trap Oranje-doelman Bijlow nog eens aan het werk zetten. Maar het duurde niet lang voordat de vierde van het Nederlands elftal tegen het net ging. Na goed terugleggen van Steven Berghuis kopte Depay de 4-0 binnen, de derde van de avond voor de Oranje-spits en de 33e in zijn interlandcarrière. Daarmee is Depay op de achtste plek van de topscorerslijst allertijden van het Nederlands elftal gekomen en staat hij op gelijke hoogte met niemand minder dan Johan Cruijff en Abe Lenstra, twee legendarische voetballers uit het verleden van Oranje.

Virgil van Dijk en Memphis Depay vieren de 2-0. Ⓒ REUTERS

Ondertussen was Van Gaal al begonnen met het rust gunnen van zijn internationals en dan met name de spelers die drie keer in actie waren gekomen deze interlandperiode. In de rust bleef Frenkie de Jong als eerste achter in de kleedkamer en voor hem kwam de kersverse Atalanta Bergamo-speler Teun Koopmeiners in de ploeg. In de loop van de tweede helft gingen ook Georginio Wijnaldum, Steven Bergwijn, Davy Klaassen en Denzel Dumfries naar de kant. Voor hen kwamen Guus Til, Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Devyne Rensch in de ploeg.

Voor die laatste betekende het zijn debuut in Oranje, een schitterend moment voor de pas 18-jarige Ajax-verdediger. Rensch was de derde debutant van deze interland-periode na Justin Bijlow en Tyrell Malacia. In het vervolg van de tweede helft liet Oranje nog een aantal mooie dingen zien, met name Malen kreeg het publiek af en toe op de banken met hoogstandjes. Uiteindelijk was het Guus Til, die met zijn eerste interlandgoal voor de 5-0 zorgde, en het doelsaldo van het Nederlands elftal nog een extra boost gaf.

Dat deed Donyell Malen ook door de zesde Oranje-goal te maken. In de slotseconde werd het door slordig verdedigen aan Nederlandse kant nog 6-1 door Cengiz Ünder. De Johan Cruijff ArenA scandeerde massaal de naam van Louis van Gaal, terwijl veel Turkse fans voortijdig het stadion verlieten na een pijnlijke voetbalavond.

Bekijk hier de uitslagen in de WK-kwalificatie