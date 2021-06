Schotland mist zeven spelers tegen Oranje na coronageval

Ook al zijn de overige internationals van Schotland dinsdag nog negatief getest op corona, wil bondscoach Steve Clarke geen enkel risico nemen. De spelers die het meest contact hebben gehad met Fleck zitten niet bij de selectie.

Zo worden beide landen zo vlak voor de start van het EK geconfronteerd met corona. Bij het Nederlands elftal ontbreekt zoals bekend doelman Jasper Cillessen. Hij testte vorige week positief op corona en gaat helemaal niet mee naar het EK.

Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de voetbalbond netjes is geïnformeerd over de reden van de afwezigheid van de zeven Schotse spelers. De KNVB heeft er niet over gedacht om de wedstrijd te annuleren. Wel wordt de Oranje-internationals op het hart gedrukt om hun Schotse tegenstanders niet te omhelzen en zich aan het coronaprotocol te houden.

De Schotten nemen ook deel aan het EK. Ze zijn ingedeeld in een poule met Engeland, Kroatië en Tsjechië. Schotland plaatste zich via de play-offs voor het EK, na een zege na strafschoppen op Servië.