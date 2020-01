’Recente foto’s van Michael Schumacher te koop aangeboden voor 1 miljoen pond’

Momenteel is het een groot mysterie hoe Michael Schumacher er zes jaar na zijn dramatische ski-ongeluk in het Franse Méribel uitziet. Over de medische toestand van de zevenvoudig F1-kampioen is bovendien maar bitter weinig naar buiten gekomen.

Nadat Schumacher uit zijn coma ontwaakte, werd hij overgebracht naar zijn villa aan het meer van Genève. Daar wordt hij door een uitgebreid medisch team verzorgd en bijgestaan in zijn revalidatie.

Smokkelen

Doordat zijn familie de medische toestand van Schumacher als een strikte privézaak beschouwt, doen na jaren van stilzwijgen de wildste speculaties over de Duitser de ronde. Opmerkelijk is echter vooral dat er nooit foto’s of beeldmateriaal naar buiten zijn gelekt.

Tot nu, want volgens The Mirror zouden er recente foto’s van Michael Schumacher te koop aangeboden worden, waarvoor maar liefst 1 miljoen Britse pond voor gevraagd wordt. Een onbekende zou de foto’s uit het huis van de familie Schumacher gesmokkeld hebben.

Aanklacht

Corinna Schumacher zou de politie ingeschakeld hebben en advocaten van de familie hebben reeds laten weten dat het aanbieden van de foto’s een ernstige inbreuk is op de privacy van de zevenvoudig F1-kampioen.

Of iemand het aandurft om de foto’s eventueel te publiceren, is maar de vraag. Naast de aankoopprijs van 1 miljoen pond kan mogelijk immers ook een gepeperde rekening en aanklacht van de advocaten van de familie Schumacher volgen.

Gevraagd naar de foto’s, liet Sabine Kehm, de manager van Michael Schumacher, in een reactie weten dat de gezondheid van Michael Schumacher een privézaak is en verder ook geen commentaar wilde geven.

Neurochirurg

De vooraanstaande neurochirurg Nicola Acciari waarschuwde eerder deze week inde Italiaanse media al dat ’Schumi’ ’onherkenbaar veranderd’ is. „Het beeld dat we van Schumacher in ons hoofd hebben, moeten we loslaten. Hij zal er niet meer zo uitzien als toen.”

