Bijzondere samenwerking Racing Team Nederland en Rinus van Kalmthout

Het door Frits van Eerd opgerichte team geeft daardoor acte de présence in onder meer de prestigieuze 24 Uur van Daytona en 12 Uur van Sebring. Ook in Amerika komt Racing Team Nederland uit de LMP2-klasse.

Naast Van Eerd en Giedo van der Garde is het Amerikaanse talent Dylan Murray (20) de derde coureur. Tijdens de 24 Uur van Daytona zal daarnaast Rinus van Kalmthout zich bij het team voegen. In die wedstrijd moet een team vier coureurs inzetten. Van Kalmthout, in Amerika beter bekend als VeeKay, komt volgend jaar voor het derde seizoen uit in de IndyCar Series.

Ⓒ Racing Team Nederland

Droom die uitkomt

„Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik na onze deelname aan het EK (in 2017, red.) en het WK (sinds 2018, red.) graag met Racing Team Nederland ook in Amerika wilde racen”, aldus Van Eerd. „Ik heb in Amerika gestudeerd en in die tijd al IMSA-races bezocht. Dat we nu de vier grootste IMSA-races gaan doen, is voor mij dus echt een droom die uitkomt. Begin 2021 hebben we als test de 24 Uur van Daytona gedaan. Dat was een fantastische ervaring en ik ben enorm blij dat het nu een vervolg krijgt.”

Van Kalmthout voegt toe: „Ik vind het te gek dat ik de kans krijg om met Racing Team Nederland de 24 Uur van Daytona te doen. Het is altijd mijn droom geweest om samen te racen met Frits, mijn trouwe sponsor. Dat die droom nu uitkomt, is geweldig.”