Hockeyers geven overwinning weg tegen Groot-Brittannië

De Nederlandse mannen waren het toernooi matig begonnen. Na een verlies partij tegen België voorkwam de formatie van bondscoach Max Caldas tegen ’hockeydwerg’ Zuid-Afrika ternauwernood een afgang. Een razendsnelle 0-3 achterstand werd nog omgebogen in een 5-3 overwinning. Ook in de derde poulewedstrijd tegen Canada konden de mannen niet overtuigen, hoewel er wel een 4-2 overwinning werd geboekt.

Na acht minuten hockeyen kreeg Oranje de eerste strafcorner, maar net als alle twaalf keren eerder dit toernooi lukte het de ploeg van Caldas niet om hieruit te scoren. In het tweede kwart kwam Nederland via een uiterst fraai doelpunt toch op voorsprong via Thierry Brinkman. Vooral de actie die aan de goal vooraf ging, mocht er zijn.

Uit de dertiende strafcorner voor Oranje dit toernooi was het dan eindelijk wel raak. Jip Janssen benutte het buitenkansje en verdubbelde de score voor Nederland. Toch kwam de spanning in het laatste kwart weer helemaal terug toen Groot-Brittannië via Samuel Ian Ward de aansluitingstreffer maakte en niet veel later ook heel dicht bij de gelijkmaker was. De 2-2 hing in de lucht en vier minuten voor tijd kwamen de Britten dan ook daadwerkelijk langszij.

