D-day voor Steenbergen in WK-finale 100m vrije slag: ’Marrit kan meer dan ze denkt’

AMSTERDAM - Marrit Steenbergen werd op vijftienjarige leeftijd omschreven als ’de nieuwe Ranomi Kromiwidjojo’. Daarna volgden moeilijke jaren waarin de geboren Friezin zowel lichamelijk als mentaal met zichzelf in de knoop zat. Ze twijfelde om een punt te zetten achter haar topsportcarrière. Uiteindelijk overwon de liefde voor de sport en ging ze hard met zichzelf aan de slag. Inmiddels is terug aan het front en zwemt ze vandaag (13.02 uur, Nederlandse tijd) haar derde individuele finale tijdens de wereldkampioenschappen in Japan. Ze plaatste zich als snelste én in een persoonlijk record van 52,82 seconden voor de eindstrijd van het koningsnummer, de 100 meter vrije slag.

Coach Patrick Pearson houdt ook Marrit Steenbergen (r.) continu een spiegel voor. Ze komt vandaag uit in de WK-finale van de 100 meter vrije slag. Ⓒ ANP/HH