Migranten van spelershotel voorzien succesvol WK voor Oranje

De werknemers uit landen als Nepal, Bangladesh, India, Filipijnen, Ghana en Kenia weten nog goed hoe Liverpool in 2019 de wereldbeker voor clubs won, na een bezoekje aan het luxe hotel van Marriott. „En Internazionale heeft ook altijd succes als ze bij ons zijn geweest.” De Jong kan er wel om lachen. „Ik houd jullie hier aan, we hebben een deal.”

De Jong is bij de migranten thuis op bezoek gegaan om met eigen ogen te zien wat verschillende instanties hem de afgelopen maanden tijdens bezoekjes aan Qatar al hebben verzekerd. De werknemers van het St. Regis-hotel hebben het relatief goed. Lavender Village, het complex waar ze wonen, lijkt een accommodatie met vijf sterren vergeleken met Asian City. Daar slapen zo’n 70.000 migranten die in de bouw werken dicht op elkaar in barakken. Lavender Village heeft faciliteiten om te sporten en te ontspannen.

Straatbeeld in Doha. Ⓒ ANP/HH

Mediaverbod

Vakbondsorganisaties verzekerden de KNVB al eerder dat werknemers van het St. Regis-hotel minimaal het minimumloon ontvangen. Ze hoeven ook geen huur te betalen. Maar ondanks verschillende bemiddelingspogingen van De Jong mogen ze van de directie van het hotel niet met meegereisde media uit Nederland praten. Zo gaat dat in Qatar, de oliestaat die onder vuur ligt vanwege de mensenrechten en waar geen persvrijheid is.

Filmen in het St. Regis is ook verboden. Een kijkje in het hotel leert dat de spelers van Oranje niets tekort komen tijdens hun verblijf op het WK. Het hotel telt maar liefst negen restaurants, twee prachtige zwembaden en een privéstrand aan de Perzische Golf. Dat mag ook wel. Want de goedkoopste kamers kosten in het laagseizoen al ruim 200 euro, vergelijkbaar met minimum maandloon voor migranten in Qatar.

Acht maanden voor de start van het WK liggen de twee velden waarop Oranje gaat trainen er ook al prima blij. Het lijkt wel of ze met een nagelschaartje zijn bijgehouden door het personeel van de Qatar University. Louis van Gaal was het spelershotel en de velden graag zelf komen bekijken, maar moest die taken aan Danny Blind overdragen na een positieve PCR-test. Na terugkomst zal zijn assistent hem ongetwijfeld vertellen dat het met de faciliteiten van Oranje tijdens het WK in Qatar wel goed zit.

Protesten

De goede sier van de KNVB ten spijt: protesten tegen het controversiële WK gaan ondertussen in alle hevigheid door. Mensenrechtenorganisaties hebben in samenwerking met de Duitse kunstenaar Volker-Johannes Trieb 6500 zandzakken met de look en de vorm van een voetbal gedeponeerd voor het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich. Dat doen zij als protest tegen de toewijzing van het WK aan Qatar. De ballen zijn bedrukt met de tekst ’Het geweten van de wereld, je bent een schande’.

6.500 ballen zonder lucht bij het FIFA-hoofdkwartier, symbolisch voor het aantal doden dat er naar verluidt zou zijn gevallen bij de realisatie van het WK. Ⓒ ANP/HH

„Vele duizenden mensen stierven in Qatar bij het bouwen van stadions ten behoeve van het WK. Ze werden behandeld als slaven en stierven van hitte, uitputting of gebrek aan veiligheidsmaatregelen. Dat werd aanvaard door zowel de FIFA als de regering in Qatar”, aldus Trieb in een verklaring.

Volgens The Guardian zijn zo’n 6500 arbeiders om het leven gekomen bij de bouw van de stadions.

Vrijdag wordt in Doha de loting verricht voor het WK. Qatar wordt al jaren bekritiseerd vanwege de slechte werkomstandigheden van gastarbeiders.