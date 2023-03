Hervé Renard verrast met ontslag bij Saoedi-Arabië en maakt opvallende move

Renard maakte dinsdag zijn laatste wedstrijd mee als bondscoach van de ploeg, die op het WK van 2022 in Qatar stuntte met een zege op de latere wereldkampioen Argentinië in de groepsfase. Bolivia was in Riyadh in een vriendschappelijke wedstrijd met 2-1 te sterk.

Renard had nog een contract bij de Saudische bond tot en met 2027, maar heeft dat contract voor naar verluidt enkele miljoenen euro’s kunnen afkopen. „Ik denk dat ik het maximale heb gedaan met het team, ik kon geen hoger niveau bereiken”, schreef Renard op Twitter.

„Ik ben liever eerlijk tegen iedereen en wil de bond van Saudi-Arabië bedanken voor de volledige steun gedurende vier jaar”, aldus de Fransman, die eerder werkte als bondscoach van Zambia, Ivoorkust en Marokko. Zowel met Zambia (2012), als met Ivoorkust (2015) won hij de Afrika Cup.

Tekst gaat verder onder de tweet

Hij volgt naar verwachting Corinne Diacre op als bondscoach van het Franse vrouwenelftal. Diacre werd op 9 maart werd ontslagen onder druk van enkele topspeelsters van het land.