Hervé Renard verrast met ontslag bij Saoedi-Arabië en maakt opvallende move

De bond van Saoedi-Arabië heeft op Twitter laten weten dat ze aan het verzoek van de trainer om zijn contract te ontbinden, hebben voldaan.

Renard wordt nu de bondscoach van de Franse voetbalsters, waar een vacature was ontstaan nadat Corinne Diacre was ontslagen. Dit gebeurde weer nadat er onrust was ontstaan omdat toonaangevende speelsters hun onvrede hadden geuit.

,,Renard heeft een aanbod gekregen om bondscoach van Frankrijk te worden en hij heeft aangegeven deze kans te willen grijpen”, vertelde SAFF-voorzitter Yasser Al-Misehal aan Saudi Sports Channel. ,,Ik ontving een brief van de Franse voetbalbond en na overleg met een aantal leden van de raad van bestuur, hebben we besloten dit verzoek in te willigen.”