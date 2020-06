’Ongelooflijk dat ik heb gescoord voor Barça’

De Deense aanvaller maakte op bezoek bij Mallorca het tweede doelpunten voor zijn elftal. Uiteindelijk zegevierde Barcelona op het eiland met 0-4. „Het is ongelooflijk dat ik mijn eerste doelpunt voor Barcelona heb gemaakt. Maar het is nog belangrijker dat we het seizoen hebben herstart met een overwinning”, sprak de 29-jarige spits in gesprek met El Chiringuito.

Braithwaite werd in de winterstop voor 18 miljoen euro overgenomen van Leganes. Over tien duels hoopt hij voor de eerste keer kampioen te zijn met Barcelona. „We zijn blij met het resultaat. Nu moeten we zo blijven spelen en winnen.”

Komende dinsdag neemt Barcelona het in Camp Nou op tegen Leganes. De kans bestaat dat Luis Suarez, die als invaller ook scoorde op Mallorca, dan de voorkeur krijgt boven Braithwaite.