Brooks Koepka wint PGA Championship voor derde keer

Koepka ging de laatste dag in als leider en hij gaf zijn voorsprong niet meer weg. Hij ging in zijn slotronde rond in 67 slagen, één slag meer dan in zijn tweede en derde ronde. Hij was het toernooi nog begonnen met een ronde van 72, twee boven par.

Koepka hield landgenoot Scottie Scheffler en Viktor Hofland uit Noorwegen twee slagen achter zich. Vorige maand ging Koepka bij The Masters ook als koploper de laatste ronde in, maar toen wist hij het niet af te maken en presteerde hij matig onder druk.

Bij de laatste hole was Koepka emotioneel. „Ik dacht terug aan hoe ik er twee jaar geleden voorstond”, zei hij, refererend aan zijn revalidatie na een knie-operatie. „Ik ben zo waanzinnig blij en ben sprakeloos. Als kind durfde ik niet eens te dromen dit toernooi zo vaak te winnen.”

Koepka won het toernooi ook in 2018 en 2019. In 2017 en 2018 was hij de beste op de US Open.