Deuk in titelaspiraties Hateboer en De Roon met Atalanta

De koploper uit Turijn pakte slechts twee punten uit de laatste drie duels. Vorige week ontsnapte Juventus door twee rake strafschoppen van Cristiano Ronaldo aan een nederlaag tegen Atalanta: 2-2. Atalanta is de ploeg in vorm in de Serie A. De laatste nederlaag dateert van 20 januari en de spelers van trainer Gian Piero Gasperini scoren er ook lustig op los. Tegen het stugge Hellas Verona, de ploeg van Sofyan Amrabat, lukte het Atalanta echter niet om het verschil te maken.

Duván Zapata bracht de club uit Bergamo kort na rust nog wel op voorsprong. De Colombiaanse spits profiteerde van geklungel achterin bij Hellas Verona en maakte zijn zeventiende doelpunt van het seizoen. Het betekende de 94e treffer van Atalanta in de Serie A. De laatste Italiaanse ploeg die meer dan 94 keer scoorde in één seizoen, was Fiorentina in 1958-1959 (95 goals).

Lang kon Atalanta niet genieten van de voorsprong. Uitgerekend Matteo Pessina, door Atalanta uitgeleend aan Hellas Verona, schoot in de rebound de 1-1 binnen. Ook met de invallers De Roon en spits Luis Muriel binnen de lijnen lukte het de nummer 3 van de Serie A niet om de winnende treffer te maken. In de blessuretijd kreeg Atalanta nog een grote kans, maar Mario Pasalic tikte de bal onder druk van Amrabat net naast.

Met nog vier wedstrijden te gaan, heeft Atalanta zes punten achterstand op Juventus dat maandag Lazio ontvangt.

