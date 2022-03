Middlesbrough schenkt ’beruchte’ opbrengsten FA Cup-duel met Chelsea aan Oekraïne

De ticketverkoop rondom de wedstrijd - die zaterdag om 18.15 uur begint - stond de voorbije week ineens in de spotlights. Chelsea diende dinsdag namelijk een verzoek in om de wedstrijd achter gesloten deuren af te werken, dit terwijl er toegangskaarten verkocht waren.

Het is in Engeland de regel dat bij de FA Cup de opbrengsten van de ticketverkoop eerlijk verdeeld wordt tussen beide deelnemende clubs. Chelsea mag momenteel alleen geen tickets verkopen en op die wijze inkomsten genereren vanwege de sancties tegen clubeigenaar Roman Abramovich na de inval van Rusland in Oekraïne.

Zodoende vonden The Blues dat de wedstrijd beter achter gesloten deuren gespeeld kon worden. Een statement dat tot veel ongeloof bij Middlesbrough leidde en ook snel werd ingetrokken.

Sprookje

Het FA Cup-toernooi van Middlesbrough is tot dusver een waar sprookje. De club schakelde op Old Trafford Manchester United uit na strafschoppen en in de ronde daarop werd Tottenham Hotspur verslagen na verlenging. Met Chelsea treft de nummer zeven de Championship dus een derde club van de grote zes op een rij.

