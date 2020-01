Sport kort: Harden op schot in NBA voor Rockets

10.00 uur Houston Rockets heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA vooral dankzij de grote inbreng van James Harden gewonnen van Philadelphia 76ers. Het duel in Houston eindigde in 118-108. Harden was goed voor 44 punten, 11 rebounds en 11 assists.

Clint Capela was met 30 punten en 14 rebounds eveneens op dreef bij de thuisploeg. Voor de club uit Philadelphia was het de vierde nederlaag op rij na de sensationele zege tegen Milwaukee Bucks, de koploper in de Eastern Conference, op eerste kerstdag.

Los Angeles Lakers behaalde de vierde overwinning op rij. De ploeg van sterspeler LeBron James versloeg voor eigen publiek New Orleans Pelicans met 123-113. Anthony Davis blonk uit bij de thuisclub met 46 punten en 13 rebounds. James beëindigde het duel met 17 punten, 15 assists en 8 rebounds.

Wielrennen: Terpstra en Keisse aan kop bij zesdaagse in Ahoy

07.30 uur Wielrenners Niki Terpstra en zijn Belgische partner Iljo Keisse staan ook na de tweede dag van de zesdaagse in Rotterdam aan de leiding. Het duo heeft nog altijd een ronde voorsprong op de concurrentie. Terpstra en Keisse wonnen de zesdaagse in Ahoy samen al drie keer, in 2013, 2014 en 2015.

Wim Stroetinga en Yoeri Havik staan op de tweede plaats. Zij hebben 132 punten, dertig meer dan Terpstra en Keisse, maar wel met een ronde achterstand.

Roger Kluge en Theo Reinhardt, de regerend wereldkampioenen op de koppelkoers, staan derde met 116 punten. De Duitsers wonnen de tweede koppelkoers van de avond voor Stroetinga en Havik. De eerste koppelkoers van de tweede dag was geëindigd in een zege voor Jan-Willem van Schip met zijn Belgische partner Moreno De Pauw.