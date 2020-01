Sport Kort: Jorrit Bergsma de sterkste in marathon

Veldrijden: Vos laat Brussel schieten

20.18 uur: Marianne Vos moet zondag de veldrit in Brussel om de DVV Trofee overslaan. De 32-jarige Brabantse is niet fit, meldt haar ploeg CCC-Liv. "Hopelijk knap je snel weer op, Marianne!", aldus het wielerteam op Twitter.

Volgende week zijn de Nederlandse kampioenschappen in Rucphen, waar de vrouwen zondagmiddag het programma afsluiten. Vos begon haar veldritseizoen vorige maand met winst in het Belgische Essen. Bij de wereldbekerwedstrijden in Namen en Heusden-Zolder eindigde ze respectievelijk als negende en vierde. Vos, zevenvoudig wereldkampioene veldrijden, zou zondag meedoen in Brussel. Ze kampt naar verluidt met een liesblessure. Onduidelijk is wat dat betekent voor haar deelname aan de NK.

Vos heeft deze winter ook de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide (26 januari) en de WK in Zwitserland (2 februari) nog op haar programma staan.

Handbal: Nederland boekt zege op Oekraïne

19.36 uur: De Nederlandse handballers hebben in de voorbereiding op het EK een overwinning geboekt op Oekraïne. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson versloeg de Oost-Europeanen op het toernooi om de Yellow Cup in Zwitserland met 30-27. Oranje was het vierlandentoernooi een dag eerder begonnen met een nipte nederlaag tegen Tunesië (29-30).

De handballers nemen het zondag op tegen het gastland, dat Oekraïne op de openingsdag met 32-22 had geklopt. Oranje speelt het toernooi in de Zwitserse stad Winterthur als voorbereiding op het EK. Zwitserland en Oekraïne doen ook mee aan de Europese titelstrijd.

De handballers starten het EK komende donderdag in de Noorse stad Trondheim met een wedstrijd tegen Duitsland, dat zaterdag IJsland in een oefenduel met 33-25 versloeg. Het is voor de handballers de eerste keer dat ze deelnemen aan het EK. De ploeg van Richardsson speelt in de groepsfase ook tegen Letland en Spanje. De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de hoofdronde.

Skispringen: Lindvik zegeviert ook in Innsbruck

16.42 uur: De Noorse skispringer Marius Lindvik (21) heeft ook de derde wedstrijd van de Vierschansentournee weten te winnen. Na zijn zege van woensdag, nieuwjaarsdag, in Garmisch-Partenkirchen was hij ook de beste in Innsbruck.

Lindvik kwam in Oostenrijk tot sprongen van 133 en 120,5 meter, evenals de Pool Dawid Kubacki. De Noor kreeg 253,3 punten voor zijn twee sprongen, Kubacki 1,3 minder. De Noor Daniel-André Tande werd derde.

De Japanner Ryoyu Kobayashi stelde teleur en werd slechts 14e. De winnaar van alle vier de wedstrijden tijdens de vorige editie kwam tot 122 en 120 meter en moest genoegen nemen met 229,8 punten.

Maandag wordt de Vierschansentournee afgesloten in Bischofshofen, dat eveneens in Oostenrijk ligt.

Ceylin Del Carmen Alvarado Ⓒ AFP

Veldrijden: Alvarado wint opnieuw, met volledig Nederlands podium

15.44 uur: Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft in Gullegem haar goede vorm nog maar eens onderstreept. Ze won de wedstrijd in België, voor Yara Kastelijn en Shirin van Anrooij. Daardoor was er sprake van een volledig Nederlands podium.

In de spannende wedstrijd maakte Alvarado pas op de laatste meters het verschil. Ze sprintte vlak voor de finish weg bij Kastelijn, regerend Europees kampioene. Eerder in de wedstrijd was Alvarado nog ten val gekomen, maar ze krabbelde snel weer op.

Voor Alvarado was het al de tweede zege van dit kalenderjaar. Op nieuwjaarsdag schreef de 21-jarige Nederlandse de GP Sven Nys in Baal op haar naam. Zondag komt ze in actie in Brussel.

James Harden (13) neemt de Rockets bij de hand. Ⓒ AP

Basketbal: Harden op schot in NBA voor Rockets

10.00 uur Houston Rockets heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA vooral dankzij de grote inbreng van James Harden gewonnen van Philadelphia 76ers. Het duel in Houston eindigde in 118-108. Harden was goed voor 44 punten, 11 rebounds en 11 assists.

Clint Capela was met 30 punten en 14 rebounds eveneens op dreef bij de thuisploeg. Voor de club uit Philadelphia was het de vierde nederlaag op rij na de sensationele zege tegen Milwaukee Bucks, de koploper in de Eastern Conference, op eerste kerstdag.

Los Angeles Lakers behaalde de vierde overwinning op rij. De ploeg van sterspeler LeBron James versloeg voor eigen publiek New Orleans Pelicans met 123-113. Anthony Davis blonk uit bij de thuisclub met 46 punten en 13 rebounds. James beëindigde het duel met 17 punten, 15 assists en 8 rebounds.

Wielrennen: Terpstra en Keisse aan kop bij zesdaagse in Ahoy

07.30 uur Wielrenners Niki Terpstra en zijn Belgische partner Iljo Keisse staan ook na de tweede dag van de zesdaagse in Rotterdam aan de leiding. Het duo heeft nog altijd een ronde voorsprong op de concurrentie. Terpstra en Keisse wonnen de zesdaagse in Ahoy samen al drie keer, in 2013, 2014 en 2015.

Wim Stroetinga en Yoeri Havik staan op de tweede plaats. Zij hebben 132 punten, dertig meer dan Terpstra en Keisse, maar wel met een ronde achterstand.

Roger Kluge en Theo Reinhardt, de regerend wereldkampioenen op de koppelkoers, staan derde met 116 punten. De Duitsers wonnen de tweede koppelkoers van de avond voor Stroetinga en Havik. De eerste koppelkoers van de tweede dag was geëindigd in een zege voor Jan-Willem van Schip met zijn Belgische partner Moreno De Pauw.