Feyenoord-middenvelder gooit tot vreugde van ploeggenoten en staf schroom van zich af Mats Wieffer doet precies wat Arne Slot vraagt: ’Het gaat nu allemaal zo ontzettend snel’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

SITTARD - Mats Wieffer zocht een mooi moment uit voor zijn eerste competitiedoelpunt in het shirt van Feyenoord. De jonge en nog heel bescheiden middenvelder knalde de 2-0 binnen in het stadion van Fortuna Sittard op een manier die voor Rotterdamse branie staat. Vol overtuiging, snoeihard en stijf in de bovenhoek. Heel Feyenoord stond erbij, keek ernaar en applaudisseerde.