Ook Formule 1-race Baku op losse schroeven

Vanwege het coronavirus zijn de eerste zeven races van het seizoen – zoals Zandvoort – al opgeschort. De zevende in de rij, de Grand Prix van Monaco, is voor 2020 al helemaal afgelast. Net als in het prinsdom wordt ook in Baku op een stratencircuit gereden. De baan in Azerbeidzjan moet daarom al snel worden opgebouwd. De lokale promotors zouden dat risico te groot vinden en opteren voor een datum later in het jaar.

De eerstvolgende race na Baku is een week later, in het Canadese Montréal. De Formule 1 en autosportfederatie FIA komen naar verwachting snel met de mededeling dat ook de Grand Prix van Azerbeidzjan wordt uitgesteld.