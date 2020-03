Ook streep door Formule 1-race Baku

De organisatie had al laten weten met de voorbereidingen in de knel te komen vanwege het virus. De eerste race die nu op de kalender staat is de Grote Prijs van Canada, die moet plaatsvinden op 14 juni. Ook het doorgaan van die race en de Grote Prijs van Frankrijk twee weken later, is onzeker.

Vanwege het coronavirus waren de eerste zeven races van het seizoen – zoals Zandvoort – al opgeschort. De zevende in de rij, de Grand Prix van Monaco, is voor 2020 al helemaal afgelast.