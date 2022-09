Jonker wijst Spitse aan als voorlopige nieuwe aanvoerder

„Ik ben nog maar kort bij de groep, maar iemand moet de band om”, aldus Jonker na de 2-1 oefenzege op Schotland bij zijn rentree als bondscoach. „Ik heb uiteindelijk gekozen voor Sherida, omdat zij een strijder is. En dat hebben we nu nodig; geloof in kunnen.”

Spitse, die op het gewonnen EK 2017 ook al gedeeltelijk captain was, blijft in ieder geval tot en met de interlandperiode in november aanvoerder. „Daarna heb ik beter zicht op wat iedereen brengt.”

Miedema is tot die tijd de tweede aanvoerder, vóór Daniëlle van de Donk. „Zij hebben andere kwaliteiten, die ook heel belangrijk zijn, maar ik heb voor nu gekeken naar wat we op dit moment nodig hebben.”

Dinsdag wacht Nederland een cruciaal duel tegen IJsland. Oranje moet het afsluitende duel in de kwalificatiereeks winnen om een rechtstreeks ticket te bemachtigen voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Bij een gelijkspel of nederlaag wacht een gang naar de play-offs.