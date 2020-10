Philippe Gilbert en Matteo Trentin praten namens renners met UCI over veiligheid

Namens de renners, die aandringen op maatregelen na de vele valpartijen dit seizoen, schuiven de Belg Philippe Gilbert en de Italiaan Matteo Trentin aan.

Lijst met aanbevelingen

Gilbert en Trentin voeren het woord namens de rennersvakbond CPA en zullen toelichting geven op een document dat de organisatie heeft voorbereid waarin een lijst met aanbevelingen staat. Het gaat dan onder meer over wat er kan verbeteren aan de aankomsten, de veiligheidsafstanden voor voertuigen in wedstrijden en signalering.

„We zijn ervan overtuigd dat de gesprekken met de andere belanghebbenden zullen leiden tot een aanpassing van de regels, zodat er meer veiligheid in de wedstrijden kan worden gegarandeerd. Want dat is een heel dringende zaak”, zei CPA-voorzitter Gianni Bugno. „Ik hoop dat de organisatoren en de UCI zullen luisteren naar de voorstellen van de CPA en de renners, want hun veiligheid staat voorop en verdient meer aandacht.”

Jakobsen en Evenepoel

Na een aantal recente valpartijen is de roep om meer veiligheid in het peloton veel luider geworden. Onder meer de crashes van Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel hebben veel ophef veroorzaakt.