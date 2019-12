Ajax-trainer Ten Hag wantrouwde arbitrage

,,We hebben niet gescoord, dat is de hoofdoorzaak. We hebben wel kansen gehad, maar die helaas niet benut”, verklaarde de tukker na afloop tegenover Veronica.

„We gaven heel onnodig een doelpunt weg en liepen daardoor achter de feiten aan. Op twee momentjes voor rust na hebben we niets weggegeven, die hebben ons genekt. Dat is bitter. We leden twee keer achter elkaar balverlies, dat mag niet op dit niveau. Daardoor stonden we niet goed in de omschakeling. ”

Spaanse journalisten

Toch vond Ten Hag dat Ajax het beste van het spel had gehad, evenals de Spaanse pers die aanwezig was in de Johan Cruijff ArenA. Diverse journalisten die Valencia waren nagereisd spraken van een wonder.

,,We zetten de wedstrijd totaal naar onze hand en lieten Valencia niet in hun spel komen. Opbouwend en aanvallend had het wat rustiger gekund, maar desondanks slaagden we er wel in om de vrije mensen te vinden. Daarom kan ik me wel voorstellen dat de Spaanse pers van een wonder spreekt.”

Rodrigo zet Valencia op 0-1. Ⓒ BSR Agency

Teleurstelling heel groot

Ten Hag moet met zijn team nu door in de Europa League. En dat terwijl het vorig jaar nog in de halve finale van de Champions League stond. „De teleurstelling is heel groot. We hebben 10 punten gehaald en gewoon een goede groepsfase gespeeld. Twee duels terug stonden we al op randje van kwalificatie voor de volgende ronde. Dat maakt het allemaal extra bitter. We verdienden het om door te gaan, maar hebben het zelf laten liggen. Dan moet je ook naar jezelf kijken.”

Clément Turpin

Over de wissel van Edson Alvarez in de rust was Ten Hag duidelijk. „Hij zat tegen een tweede gele kaart aan, daarom hield ik hem in de tweede helft aan de kant. Ook gezien de arbitrage, daar kon je niet van op aan”, aldus de trainer, doelende op de warrig fluitende Franse scheidsrechter Clément Turpin. „Ik kon het risico niet lopen.”