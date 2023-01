Premium Het beste van De Telegraaf

Wordt hij de nieuwe plaaggeest van Roest? Noors supertalent kijkt al tien jaar naar beelden Kramer: ’Eitrem heeft zelfde machtige klappen’

Door Nick Tol

Sander Eitrem won de 1500 meter op het EK allround. Ⓒ ANP/HH

HAMAR - Bjarne Rykkje, de Nederlandse hoofdcoach van het Noorse toptalent Sander Eitrem, blijft zich verbazen over de reuzenstappen die zijn pas 20-jarige pupil maakt. Op het EK Allround van afgelopen weekeinde in Hamar vormde Eitrem de grootste bedreiging voor winnaar Patrick Roest en als het aan hemzelf ligt, gaat hij de 27-jarige Nederlander verslaan op de WK Afstanden van begin maart in Thialf.