Sport Kort: Atletiekbaas Coe waarschuwt mogelijke dopingzondaars

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Atletiekbaas Coe waarschuwt mogelijke dopingzondaars

15.28 uur: Voorzitter Sebastian Coe van World Athletics heeft mogelijke dopinggebruikers gewaarschuwd dat ze niet moeten denken de coronacrisis als een maas in de wet te gebruiken. „Mijn nadrukkelijke boodschap aan die atleten luidt: zie deze situatie niet als een opschorting van de integriteit van de sport”, zei Coe tegen de ARD-Sportschau. Volgens de baas van de wereldatletiekbond zijn de controlesystemen ook voor de huidige situatie meer dan toereikend. „Geen enkele atleet moet gaan denken dat hij zich in een ’test-quarantaine’ bevindt.”

Volgens directeur Olivier Niggli van het wereldantidopingagentschap WADA zijn er ondanks dat de dopingcontroles nagenoeg zijn stilgevallen, voldoende mogelijkheden om de atleten in de gaten te houden. „Anti-doping is niet alleen testen. Er zijn meer middelen, zoals het biologisch paspoort dat een overzicht van meerdere jaren biedt.”