Van Gerwen opgeschrikt door aardbeving in Californië

Met een een kracht van 6.4 op de Schaal van Richter spreken onderzoekers van de zwaarste aardbeving in Californië in de afgelopen twintig jaar. De schok werd gevoeld van Los Angeles tot Las Vegas, waar Van Gerwen zich momenteel dus bevindt.

„Ik had eerder op de dag een vreemde ervaring”, liet Van Gerwen weten. „Er is me verteld dat het om een aardbeving ging. Een heel onwerkelijk gevoel. Hopelijk is iedereen ok.” Later op de dag kwam Van Gerwen gewoon in actie tijdens de US Darts Masters. Hij won zijn partij met 6-4 in legs van Darin Young en staat daardoor in de kwartfinales. Mighty Mike won het event twee jaar geleden.

„Ik heb redelijk goed gespeeld, vooral aan het begin van de partij”, reageerde Van Gerwen. „Daarna miste ik in de vierde leg enkele dubbels en behaalde ik niet helemaal een constant niveau.” Mede daardoor verspeelde de Vlijmenaar een comfortabele 3-0 voorsprong en werd het bij een stand van 4-4 nog even spannend. Vervolgens stelde hij alsnog orde op zaken.

Van Gerwen is met een duidelijke missie naar Las Vegas gekomen. „Ik wil mijn titel terug. In het vervolg van het toernooi moet ik goed spelen, maar ik voel me goed.” Bij de laatste acht neemt de nummer één van de wereld het vrijdag op tegen Michael Smith, van wie hij in de afgelopen WK-finale won. Ook de halve eindstrijd en finale worden op diezelfde dag afgewerkt.

Bekijk ook: Verrassend verlies voor Van Gerwen