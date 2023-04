Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is niet dat ik iets heel geks doe, hè’ Heeft Tadej Pogacar in Amstel Gold Race handen vol aan Ide Schelling?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Ide Schelling na zijn sensationele ritzege begin deze maand in de Ronde van het Baskenland. Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Moet topfavoriet Tadej Pogacar in de Amstel Gold Race rekening houden met Ide Schelling? De 25-jarige Nederlander is na zijn sensationele ritzege begin deze maand in de Ronde van het Baskenland een zogeheten dark horse. Twee jaar terug was Schelling dat vrolijke kereltje dat de eerste zes dagen de bergtrui in de Tour de France droeg. Enthousiast lachend, zwaaiend naar de camera en optimaal genietend van de spotlights. Schelling doet alles op zijn manier, maar wil één ding benadrukken: „Het is niet dat ik iets heel geks doe, hè.”