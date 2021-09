Novak Djokovic ondanks valse start naar kwartfinale, Rojer/Koolhof uitgeschakeld

Djokovic, die in de tweede ronde de Nederlander Tallon Griekspoor versloeg, begon slecht, maakte veel onnodige fouten en werd in de eerste set twee keer gebroken. De Amerikaan, aangemoedigd door het thuispubliek, ging voor iedere bal en had daarbij vaak succes. In de tweede set ging Djokovic minder fouten maken, schroefde het tempo op en brak meteen de service van Brooksby.

Het bleek niet meteen de opmaat naar de overwinning. De Amerikaan brak bij 3-1 terug na een game die 20 minuten duurde en waarin Brooksby op zijn zesde breakpoint toesloeg. Djokovic bleef onnodige fouten maken en volharden in het spelen van lange rally's. Na weer een lange game brak Djokovic de service van zijn tegenstander en won daarmee de tweede set.

In de derde set plaatste Djokovic een dubbele break. Bij de Amerikaan vloeiden de krachten steeds meer weg, waarna de Serviër de partij in de vierde set uiteindelijk nog eenvoudig kon uitspelen. De wedstrijd duurde net geen drie uur.

Tegenstander Berrettini

Djokovic neemt het in de volgende ronde op tegen de Italiaan Matteo Berrettini, die eerder op de avond de laatste acht bereikte door de Duitser Oscar Otte te verslaan. De nummer 144 van de wereld bood de nummer zes van de plaatsingslijst goed partij, maar capituleerde in vier sets: 4-6, 6-3, 3-6, 2-6.

De Serviër, winnaar van alle drie de grandslamtoernooien die tot nu dit jaar zijn gespeeld, is nog drie zeges verwijderd van zijn 21e grandslamtitel. Hij zou daarmee recordhouder worden. Roger Federer en Rafael Nadal, beiden niet aanwezig in New York, staan net als Djokovic op 20.

Nederlands duo uitgeschakeld

Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zijn in de derde ronde van het mannendubbelspel bij de US Open uitgeschakeld. Het Nederlandse koppel verloor in drie sets van de als achtste geplaatste Australiër John Peers en zijn partner de Slowaak Filip Polasek: 6-4 3-6 4-6.

Voor Koolhof en Rojer, als tiende geplaatst, was het hun derde grandslamtoernooi als duo. Ook op Roland Garros strandden ze in de derde ronde, terwijl ze op Wimbledon in de eerste ronde bleven steken. Begin dit jaar speelden ze op de Australian Open beiden nog met een andere partner.

Koolhof (32) haalde vorig jaar samen met de Kroaat Nikola Mektic de finale van de US Open, de acht jaar oudere Rojer won het toernooi in 2017 samen met de Roemeen Horia Tecau.

Van de Zandschulp

Toch wordt Nederland nog al vertegenwoordigd op de US Open. Dinsdag neemt Botic van de Zandschulp het in de kwartfinale op tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst, de Rus Daniil Medvedev. Het is voor het eerst sinds 2004 dat een Nederlandse man zover is gekomen in het enkelspel van een grandslamtoernooi.

Pliskova opnieuw naar kwartfinales US Open

De als vierde geplaatste Karolina Pliskova heeft voor de vierde keer de kwartfinales bereikt op de US Open. De Tsjechische tennisster, verliezend finaliste op Wimbledon dit jaar, was in twee sets te sterk voor de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova: 7-5 6-4. Het is de vierde keer dat ze zich in New York bij de laatste acht voegt. Pliskova (29) won nog nooit een grandslamtoernooi.

Pliskova had in de twee voorgaande ontmoetingen met de Russische verloren, maar mede dankzij haar sterke opslag gebeurde dat nu niet. Ze sloeg op Flushing Meadows tot nu toe 58 aces, geen van de andere geplaatste kwartfinalistes komt ook maar in de buurt.

De tegenstandster van Pliskova komt uit de partij tussen de Griekse Maria Sakkari en de Canadese Bianca Andreescu. Die zijn in nachtelijk New York nog bezig aan hun partij uit de vierde ronde.