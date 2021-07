Nick Kyrgios twijfelt over deelname Spelen: ’Het is mijn droom, maar ik heb dingen gehoord die taai zijn’

„Sinds ik een tennisser ben, droom ik van deelname aan de Olympische Spelen. Maar ik heb me ook ingeschreven voor het ATP-toernooi van Atlanta. Ik moet het nog bekijken. Ik heb dingen gehoord over de Spelen die erg taai zijn, met betrekking tot restricties. Dat er geen gasten aanwezig mogen zijn bijvoorbeeld.”

„Als ik ervoor kies om te spelen, is het goed dat ik het gevoel heb dat ik deel uitmaak van de groep en dat ik nu meer omarmd word”, aldus de Australiër. Kyrgios miste in 2016 de Spelen nadat hij in de clinch lag met de Australische chef de mission. „Het was lachwekkend dat ze zei dat ik mijn deelname niet verdiende. Ik was de nummer dertien van de wereld.”

Kyrgios, momenteel de nummer zestig van de wereld, hakt de knoop na Wimbledon door „We hebben een sterk team, maar ik probeer me eerst te concentreren op dit toernooi want ik heb hier nog veel om voor te spelen.”

In de derde ronde van het toernooi in Londen neemt Kyrgios het op tegen Felix Auger-Aliassime. De Canadees is als zestiende geplaatst.