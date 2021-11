Heracles-trainer Frank Wormuth reageert op situatie Rai Vloet: ’Een beklemmend gevoel’

„Wat er gebeurd is, is voor iedereen een grote shock”, begint Wormuth zijn voorbeschouwing met zijn gevoel over de situatie van Rai Vloet. „Het geeft nog altijd een beklemmend gevoel. Het is moeilijk om daarover te praten, zeg ik eerlijk.” Wormuth beseft dat hij en de ploeg verder moeten. „We hebben een opdracht, een beroep. Tegen Fortuna Sittard moeten we er weer staan, hoe moeilijk het ook is.”

In de auto zaten Heracles Almelo-spits Rai Vloet (26) en een 27-jarige vriend van hem uit Veldhoven, die bij derdedivisionist UNA speelt. Deze amateurvoetballer heeft in een groepsapp verklaard dat hij niet had gedronken en ook niet de bestuurder was. Dat wordt bevestigd door meerdere personen in zijn kring.

De politie zegt niet te kunnen beamen dat Vloet de bestuurder is. Dat heeft te maken met privacywetgeving. Formeel zijn beide mannen nog steeds verdacht, maar wel op vrije voeten. Vloet raakte bij de crash gewond, hij liep een bloeding op en moest in het ziekenhuis medisch worden behandeld.