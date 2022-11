Prins van Saoedi-Arabië beloont alle spelers met Rolls Royce na sensationele zege

Drie dagen na de stunt in Qatar vertelde Prins Mohammed bin Salman Al Saud dat alle spelers van Saoedi-Arabië een Rolls Royce Phantom krijgen. Eerder in de week had de Saoedische koning Salman het hele land al blij gemaakt, door iedereen in het land een vrije dag te geven na de winst op Argentinië.

Doldwaze minuten

Tijdens het eerste groepsduel dinsdag kwam Saoedi-Arabië door een rake strafschop van Lionel Messi al snel achter, maar in tien doldwaze minuten na rust zetten de Saoedi’s de wedstrijd volledig op zijn kop door goals van Saleh Al-Shehri en Salem Al-Dawsari.

Saoedi-Arabië vervolgt het WK zaterdag met een wedstrijd tegen Polen, en bij een nieuwe zege is de ploeg zo goed als zeker van een plaats in de achtste finales.

