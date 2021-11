Premium Het beste van De Telegraaf

Zege met bijsmaak Corona en wangedrag houden gemoederen bezig bij het Amsterdamse AFC

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Volgens AFC-voorzitter Ad Westerhof is het onhaalbaar om dagelijks voetballers, begeleiding en bezoekers van 18 jaar en ouder te controleren op het corona-toegangsbewijs. Ⓒ ORANGE PICTURES

AMSTERDAM - ’Voor de mensen die naar het toilet willen maar geen QR-code hebben, is daartoe de mogelijkheid aan beide kanten van de tribune’, klonk het in de rust door de AFC-speakers. Er was geen gebrek aan nering, toen zaterdag de corona-maatregelen weer waren aangescherpt en Spakenburg voor de ’avondwedstrijd’ naar Goed Genoeg was gekomen.