Kiki Bertens: ’Ze moet niet zo op mij gaan lopen zeiken’

Ze wist die wedstrijd met pijn en moeite te winnen, maar moest wel wegens kramp op vele plekken in haar lichaam met een rolstoel de baan af.

„Ik ben superblij met deze overwinning”, zei Bertens in Parijs. „Ik had matchpoint tegen, voelde me niet goed en sleep ’m er toch nog uit. Daar ga ik zeker van genieten vandaag. En me daarna keihard klaarmaken voor de volgende wedstrijd. De rustdag komt me goed van pas. Ik ga me goed laten verzorgen en laten masseren. Toen ik net de baan af kwam, was het echt hel. De krampen kwamen en gingen op allerlei verschillende plekken. Ik heb veel gedronken vandaag, maar ik zweette veel en kreeg het af en toe koud. Daar is het – denk ik – door gekomen.”

Eerder op de middag zei tegenstander Errani dat ze door ’het theater van Bertens’ in de maling was genomen. „Dat is niet leuk, maar ik begrijp haar frustratie wel”, reageerde Bertens. „Ze moet ook helemaal zelf weten wat ze zegt. Ik weet hoe ik me voelde en dat was bepaald geen pretje. Maar ze heeft zelf haar kansen gehad en die heeft ze niet gepakt. Dus ze kan ook naar zichzelf kijken en niet zo op mij gaan lopen zeiken.”

