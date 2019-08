Wuytens keert terug in basiself van AZ

De centrumverdediger viel na de thuiswedstrijd in de Europa League tegen FC Mariupol weg met een blessure, geraakte vorige week net niet op tijd voor de eerste wedstrijd tegen Royal Antwerp FC, maar is nu weer volledig hersteld. Zijn rentree zal ten koste gaan van Pantelis Hatzidiakos.

AZ-trainer Arne Slot beschikt over een vrijwel geheel fitte selectie. Alleen verdediger Joris Kramer is met een blessure achtergebleven in Alkmaar. Aanwinst Zakaria Aboukhlal is meegereisd naar Brussel, waar de return tegen Royal Antwerp FC wordt gespeeld, trainde vanavond ook mee, maar is morgen nog niet speelgerechtigd. In vergelijking met vorige week ontbreekt Bjørn Johnsen in de selectie. De spits is verhuurd tot het einde van het kalenderjaar aan het Noorse Rosenborg. Ook Marko Vejinovic is vertrokken bij AZ. Hij is aan de slag gegaan bij het Poolse Arka Gdynia.