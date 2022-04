Gio put richting halve finale uit ervaringen actieve loopbaan: ’Wat ik als speler al deed, pas ik nu ook toe’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De laatste keer dat de ploeg - toen nog Glasgow Rangers geheten - een Europese beker won was in 1972. Het betrof de Europa Cup 2, waarin destijds de nationale bekerwinnaars elkaar troffen. Van Bronckhorst, sinds november hoofdcoach van Rangers, bereikte vorige week al de Schotse bekerfinale en wil in Leipzig nu ook een stap zetten naar nieuw Europees succes voor de club. „We moeten de juiste dingen doen op de juiste momenten”, sprak de voormalig Feyenoord-coach voor het afreizen naar Duitsland. „Er zullen momenten zijn dat we moeten verdedigen, maar we gaan zeker ook op zoek naar een doelpunt. Het is een halve finale in een Europees toernooi, dus het niveau zal hoog zijn.”

Van Bronckhorst ziet Leipzig als zware tegenstander en dicht de ploeg een goede organisatie en veel aanvallende kwaliteiten toe. „We hebben ze vaak zien spelen en zijn goed voorbereid.” De coach moet het donderdag stellen zonder de geblesseerden Alfredo Morelos en Kemar Roofe, maar ziet aanvaller Fashion Sakala terugkeren in zijn selectie.