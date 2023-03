Premium Het beste van De Telegraaf

Dubbele gevoelens in Britse media over Weghorst: lof en dikke onvoldoende

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Wout Weghorst Ⓒ AFP

Wel heel verschillende beoordelingen voor Wout Weghorst in de Britse media voor zijn spel in de FA Cup tegen West Ham United. Volgens het lokale Manchester Evening News speelde de Nederlandse aanvaller zonder twijfel zijn beste wedstrijd in het shirt van Manchester United, terwijl The Sun hem beoordeelt met een keiharde vier. De Mancunians wonnen overigens met 3-1 door goals in de slotfase.