Phil Mickelson (50) wint PGA Championship en is oudste majorkampioen

Mickelson begon met een voorsprong van 1 slag op Brooks Koepka aan zijn slotronde. Op de eerste hole leverde hij meteen zijn broze marge in met een bogey daar waar zijn speelpartner Koepka een birdie liet noteren. De 31-jarige Amerikaan, winnaar van het toernooi in 2018 en 2019, maakte daarna echter te veel fouten om in aanmerking te komen voor de eindzege.

Ook Mickelson speelde allerminst vlekkeloos, maar bleek uiteindelijk toch over de sterkste zenuwen te beschikken. Met een slotronde van 73 slagen (+1) eindigde hij op een totaal van 282. Koepka en de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen belandden op de gedeelde tweede plek met een score van 284.

’Goed gedaan, vriend’

Onder andere golflegendes Jack Nicklaus en Tiger Woods uitten op sociale media hun bewondering. „Je speelde geweldig. Je maakte helemaal geen domme fouten wat de sleutel is voor het winnen van majortoernooien”, meldde Nicklaus, recordhouder met achttien majortitels, in een videoboodschap. Nicklaus was 46 jaar toen hij in 1986 op de Masters zijn laatste grote toernooizege behaalde. „En ik kan er niet omheen: 50 jaar is ouder dan 46. Goed gedaan, vriend.”

Woods staat tweede op de alltime lijst met vijftien majors achter zijn naam. Mickelson won er zes. „Buitengewoon inspirerend om te zien dat Phil Mickelson het op zijn vijftigste weer doet. Gefeliciteerd”, schreef Woods, die herstelt van een auto-ongeluk, in een tweet.

Mickelson veroverde zijn zesde majortitel, goed voor een winstpremie van 1,64 miljoen euro. ’Lefty’ won het PGA Championship al eens in 2005. The Masters schreef hij in 2004, 2006 en 2010 op zijn naam en in 2013 zegevierde hij in het British Open.