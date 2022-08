Benfica betaalt volle pond: Feyenoord krijgt 15 miljoen voor Aursnes

Nadat de Feyenoord-fansite 1908.nl het nieuws als eerste bracht, kwam al snel de bevestiging dat de Portugezen een klap op de deal die wekenlang in de lucht hing, hebben gegeven. Benfica heeft lang tegen de hoge vraagprijs van de Rotterdammers aangehikt, maar voor minder wilde de club z’n Noorse international niet laten gaan.

Zerrouki

Voor de vervanging van Aursnes heeft Feyenoord al een tijdje FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki op het oog. Die wil dolgraag naar De Kuip en heeft dat inmiddels in twee gesprekken met de leiding van FC Twente aangegeven. Zerrouki kreeg de eerste keer al snel een ‘nee’ te horen, maar hij is afgelopen week opnieuw het kantoor van de directie binnengestapt. Zerrouki wil niet zo ver gaan als Ajacied Antony, die vanwege de interesse van Manchester United vrijdag weigerde om nog te trainen. De Algerijnse international zal zijn best blijven doen voor FC Twente, dat deze week een cruciale wedstrijd voor kwalificatie voor de Conference League speelt. Maar hij wil daarna wel snel richting Rotterdam, omdat hij die club ziet als de volgende stap in zijn loopbaan.

FC Twente vond Zerrouki aanvankelijk dik tien miljoen euro waard, maar andere middenvelders in Nederland van subtoppers (Quinten Timber en Joey Veerman), die al verder zijn in hun ontwikkeling, hebben volgens Feyenoord een stuk minder gekost. Veerman ging voor 6,5 miljoen naar PSV en maakt nu goede kans om in de Champions League te gaan spelen. Zerrouki geldt voor Feyenoord hoe dan ook nog altijd als een van de belangrijkste transfertargets.

Recordzomer

De totale transferinkomsten van Feyenoord gaan nu al dik over de 70 miljoen euro heen, met alle bonussen van diverse deals (in het van van Luis Sinisterra meer dan vijf miljoen euro, kan dat naar 80 miljoen euro gaan. Dat is nog nooit voorgekomen in de historie van de club, waarbij vooral duidelijk is geworden dat je als club zaken moet doen met clubs uit de Premier League. Leeds United, Manchester United (Tyrell Malacia) en Bournemouth (Marcos Senesi) zijn alleen al goed voor bijna 60 miljoen euro. In Engeland zit het grote geld, vooral vanwege de enorme tv-inkomsten van de meest bekeken competitie ter wereld.

Dat meerdere Engelse clubs bij Feyenoord op de deur hebben geklopt heeft alles te maken met de finaleplek die het team onder coach Arne Slot heeft kunnen behalen in de Europese Conference League. De duels met Marseille in de halve finale en de confrontatie met AS Roma, de ploeg van Jose Mourinho, hebben de spelers in de schijnwerpers gezet.