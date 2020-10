Opstelling Ajax: Erik ten Hag bouwt zekerheid in

In het basiselftal is opnieuw geen plek voor Quincy Promes en Edson Alvarez. Dusan Tadic en David Neres vormen de voorhoede, met Mohammed Kudus vlak achter hen.

De Braziliaanse aanwinst Antony ontbreekt. Ten Hag wilde dinsdag niet aangeven of de dribbelaar eventueel corona heeft opgelopen. „Daar doen we geen uitspraken over. Hij is er niet bij, hij is niet fit.” Ook Jurriën Timber mist het affiche met The Reds.

Bij Liverpool heeft Georginio Wijnaldum een basisplaats. Virgil van Dijk ontbreekt vanwege een knieblessure. Aanvoerder Jordan Henderson start verrassend op de bank.

De aftrap van het duel in de Johan Cruijff ArenA, het eerste voor Ajax in het nieuwe Champions League-seizoen, is om 21.00 uur.

Opstellingen

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Kudus, Klaassen, Blind; Neres en Tadic.

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Wijnaldum, Jones, Milner; Mane, Salah en Firmino.