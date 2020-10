Vermoedelijk opstelling Ajax: Erik ten Hag bouwt zekerheid in

In het basiselftal is opnieuw geen plek voor Quincy Promes en Edson Alvarez. Dusan Tadic en David Neres vormen de voorhoede, met Mohammed Kudus vlak achter hen.

De aftrap van het duel in de Johan Cruijff ArenA, het eerste voor Ajax in het nieuwe Champions League-seizoen, is om 21.00 uur.

Vermoedelijke opstelling: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Gravenberch, Kudus, Klaassen, Blind; Neres en Tadic.