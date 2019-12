Pijnlijk moment in Grolsch Veste: ’Ergste wat je kan overkomen’

Keito Nakamura wordt getroost na zijn wissel. Links is trainer Gonzalo Garcia onverbiddelijk. Ⓒ ANP

ENSCHEDE - Bij FC Twente-Vitesse was er in de eerste helft een opvallend moment. De Twentse aanvaller Keito Nakamura werd vlak voor rust gewisseld en de Japanner was daar zichtbaar door ontdaan. Extra pijnlijk was dat een deel van het thuispubliek de wissel met gejuich begroette. FC Twente-trainer Gonzalo Garcia gaf hem weliswaar een troostende omhelzing, maar Nakamura zat er vervolgens verslagen bij.