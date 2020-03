Sport Kort: Afgelastingen bezorgen skïer Caviezel Super-G

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skïen: Wereldbeker super-G voor Caviezel na afgelasting

11.54 uur: De Zwitserse skiër Mauro Caviezel heeft zonder op de piste te komen de wereldbeker op de super-G veroverd. De wedstrijd in het Noorse Kvitfjell werd zondag afgelast vanwege het slechte weer. Eerder was al bekend dat de wereldbekerfinales die over twee weken in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo zouden plaatsvinden vanwege het coronavirus niet doorgaan.

Caviezel stond drie punten voor op Vincent Kriechmayer, maar de Oostenrijker krijgt nu niet de kans die achterstand te overbruggen.

De 31-jarige Caviezel won nog nooit een wereldbekerwedstrijd, maar was dit seizoen wel de meest constante skiër op de super-G. Volgens databureau Gracenote is hij pas de derde skiër die de kristallen kogel op de super-G wint zonder een wedstrijd te winnen. Eerder lukte dat de Zwitser Pirmin Zurbriggen in het seizoen 1987/88 en diens landgenoot Franz Heinzer in 1990. Volgende week staan er nog een slalom en een reuzenslalom voor de mannen op het programma in het Sloveens Kransjka Gora.

Motorcross: GP Trentino uitgesteld door corona

11.17 uur: Ook de motorcrossers mijden voorlopig Italië. Vanwege het coronavirus is de Grote Prijs van Trentino, die gepland stond voor 5 april, uitgesteld. De organisatie heeft 19 juli als nieuwe datum voorgesteld.

Het WK motorcross begon vorige week in het Engelse Matterley Basin waar Jeffrey Herlings meteen alweer de beste was. Zondag volgt in Valkenswaard de tweede manche. De Grote Prijs van Trentino zou de vierde WK-wedstrijd zijn geweest.